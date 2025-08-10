Oven

Danes boste spoznali, kaj vas v resnici zanima in kaj ne. Imeli boste čas, ki ga boste namenili razmišljanju o željah. Tisti, ki ste v zadnjem času končali določene odnose, boste s tem zadovoljni, saj boste sedaj srečnejši. Dan ne bo naklonjen komunikaciji z bližnjimi, zato previdno. Ne bodite živčni in skušajte zadržati svoj temperament.

Bik

Ne bodite nedružabni! Izolacija vam ne bi koristila. Čas je, da odidete v družbo, saj boste drugače danes malce depresivno razpoloženi. Ne razmišljajte o težavah, ki jih dejansko sploh ni. S tem bi lahko v slabo voljo spravili tudi druge ljudi okoli sebe. Naučite se ceniti to, kar imate.

Dvojčka

Pred vami je dobro obdobje. Prihaja pozitivnejše obdobje, polno novih možnosti, zato je sedaj čas, da premislite o tem, kaj si zares želite. Merkur, Venera in Sonce vam bodo v kombinaciji prinesli srečo tako na ljubezenskem kot na službenem področju. Pričakujete lahko zbližanje in oživitev odnosov z osebami iz preteklosti. Premislite, ali si tega zares želite.

Rak

Danes boste razčistili težave, ki so prišle med vas in vaše najbližje. Pred vami je zato zelo dobro obdobje, v katerem boste uživali. Veselite se tega! V sebi boste čutili nov zagon in novo voljo do življenja. Neverjetno, kako lahko zaradi sreče v ljubezni vidimo vse tako optimistično, kajne? Bravo!

Lev

Čeprav so vam bili odnosi zadnje čase naklonjeni, obstaja možnost manjših konfliktov, ki pa se bodo kmalu umirili. Bodite previdni v današnjem dnevu. Če ste raztreseni in nemirni, se pogovorite z bližnjim prijateljem, saj vam bo njegov nasvet izredno koristil! Ne bodite tako ponosni! Danes si boste vzeli čas zase in za razmislek.

Devica

Danes se boste počutili že bolje, prav tako si boste privoščili dolg in zaslužen počitek. Vzemite si to, kar potrebujete. Danes boste razmišljali o novih idejah, ki jih boste kmalu pogumno predali nadrejenim. Odpira se vam možnost napredovanja na delovnem mestu. Pripravite se že danes. Pazite na konflikte z bližnjimi!

Tehtnica

Sedaj ste v malce težjem obdobju. V sebi ne čutite delovnega zagona. Pazite, saj bi vas stresno življenje lahko prizadelo bolj, kot si to lahko mislite. Če ste živčni, ne prelagajte slabe volje na druge. Bodite potrpežljivi, še posebej danes, saj vas drugače čakajo nesporazumi in konflikti. Zdravje bo na slabšem nivoju, zato vam danes priporočamo počitek.

Škorpijon

Danes bodite malce bolj umirjeni, saj se preveč obremenjujete s prihodnostjo. Med prijatelji se izogibajte kritiziranju in opravljanju, saj bi s tem zažareli v slabi luči. Bodite iskreni z njimi, vseeno pa pazite, da ne boste prestopili meje zdravega okusa. Zdravje vam bo danes dobro služilo. Odpočili si boste in tako boste nabrali novo energijo za pester večer.

Strelec

Razveselila vas bo novica, da vas nekdo predstavlja kot uspešno in zanimivo osebo. Vaš stil izražanja in poslovni rezultati delujejo zelo pozitivno tudi na bližnjo okolico. Začutili boste naklonjenost in spoštovanje ob srečanju z določeno osebo. Z njo se boste v prihodnje odlično ujeli na vseh nivojih.

Kozorog

Končno boste deležni nekaj pozitivnih rezultatov. Vaši projekti bodo očitno istočasno dobili svoj smisel. Medtem, ko boste zaradi tega prav gotovo precej zaposleni, se boste vseh teh aktivnosti tudi razveselili. Vaši možgani bodo polni idej in s tem boste pridobivali na hitrosti in inteligentnosti.

Vodnar

Zaupajte, da se vse zgodi z nekim namenom. Navajeni ste, da se držite nekih okvirjev, zato se boste še vedno spraševali, če ste storili vse, kar je bilo potrebno. Ljubosumje ali sanjarjenje o nedoživeti sreči ne vodi nikamor. Raje se zavedajte svojih dragocenih izkušenj in pozabite na krivdo.

Ribi

Samski boste danes veliko bolj družabni kot v preteklih dneh. Spoznali boste nove ljudi in se z njimi tudi družili. Nocoj boste ljudi privlačili z neko izredno energijo, izkoristite to v svoje dobro. Vezani boste presenečeni nad partnerjevo pozornostjo, prav prijetno vas bo namreč presenetil z večerjo.