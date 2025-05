Najbolj črnogledi ljudje se rodijo v teh znakih

Rak

Raki so znani po svoji čustveni naravi, ta občutljivost pa jih pogosto odpelje v pesimizem. Ves čas jih skrbi za svoje ljubljene in neprestano si zamišljajo najhujše mogoče scenarije. Čeprav so radi v podporo drugim, pa sami težko prenašajo lastne strahove in so ves čas zaskrbljeni, tudi če ni razloga za to.

Devica

Device so analitične in natančne, ta potreba po popolnosti pa neredko preraste v pesimizem. Namesto da bi videle dobre plati, se osredotočijo na pomanjkljivosti, pa naj gre za službo, osebne odnose ali lasten videz. Vsako situacijo precenjujejo preveč kritično, zaradi česar so večno nezadovoljne.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji praktičnosti in odgovornosti, ta prizemljenost pa jih velikokrat odpelje v pesimizem. V vsaki situaciji že vnaprej razmišljajo o vseh možnih ovirah in čeprav se zdi, da so ves čas resni in osredotočeni, se globoko v sebi pogosto borijo z občutkom, da stvari ne bodo šle po načrtih.

Ribi

Ribe so največji sanjači v zodiaku, njihova bogata in pisana domišljija pa jim pogosto prinese tudi negativne misli. Ko naletijo na težave, pogosto pretiravajo v tem, kako težko jim je. Ker so izjemno empatične, jih izčrpajo že težave drugih, lastne skrbi pa doživljajo na še toliko bolj intenziven način.