Ti spogledljivi znaki horoskopa se izogibajo resnim zvezam

Dvojčka

Dvojčki so kot metulji, stalno letajo s cveta na cvet in iščejo kaj novega ter vznemirljivega. Obožujejo spogledovanje, dolge pogovore in strastne začetke, nato pa v trenutku, ko se jim razmerje zazdi rutinsko, njihova pozornost odtava drugam. Dvojčki si želijo biti zaljubljeni, a hočejo obenem imeti odprte možnosti. Ko se jim zdi, da jih nekdo skuša "prikleniti", nemudoma pobegnejo.

Strelec

Strelcem je ljubezen v teoriji neizmerno všeč, a še pomembnejše jim je to, da lahko v katerem koli trenutku spakirajo kovčke in odpotujejo na drug konec sveta, brez da bi morali to komurkoli razlagati. Njihova filozofija je preprosta: če se razmerje zdi kot obveznost, ni več zabavno. Z njimi bodite pripravljeni na spontana potovanja, pa tudi spontan razhode, ker so se počutili "ujete".

Vodnar

Vodnarji so fascinantni, inteligentni in vedno nekaj korakov pred vsemi drugimi. V ljubezni pa so kot mačke – približajo se vam, ko to hočejo, in izginejo, ko imajo dovolj. Globoka čustvena povezanost jih duši, ob resnih zvezah pa pomislijo le na to, da jih omejujejo pri raziskovanju sveta. Če želite biti z vodnarjem, boste morali spoštovati njihovo potrebo po osebnem prostoru.