Kateri parfum najbolje pristaja vašemu znaku horoskopa?

Oven

Energija, drznost in želja po pustolovščinah so ključne lastnosti ovnov. Najbolj se jim podajo dišave, ki so sveže, citrusne in polne začimb. Idealne note zanje so limona, pomaranča, ingver in črni poper.

Bik

Biki obožujejo luksuz in čutnost, njihove dišavne preference pa odražajo naklonjenost naravi in toplim, zemeljskim notam. Idealne zanje so note vrtnice, sandalovine, vanilje in jasmina.

Dvojčka

Razigrani in družabni dvojčki obožujejo sveže in zračne dišave, ki sledijo njihovemu dinamičnemu življenjskemu slogu. Idealne dišavne note zanje so bergamotka, limeta, meta in sivka.

Rak

Raki so čustveni in skrbni, zato jih najbolj privlačijo topli in nostalgični vonji, ki jim dajejo občutek varnosti. Idealne note zanje so vanilja, kokos, lilija, beli mošus in kamilica.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, zato so jim všeč izraziti in luksuzni parfumi, ki odražajo njihov kraljevski značaj. Idealne dišavne note zanje so jantar, timijan, pomaranča in žafran.

Devica

Device so praktične in prefinjene, njihovi parfumi pa izražajo čistočo in skladnost. Idealne note zanje so sivka, čajevec, limonska trava in vetiver.

Tehtnica

Tehtnice ljubijo ravnovesje in eleganco, zato so jim všeč prefinjeni vonji, ki poudarjajo njihov šarm. Idealne dišavne note zanje so vrtnica, potonika, sandalovina, perunika in vijolica.

Škorpijon

Strastni in skrivnostni škorpijoni obožujejo intenzivne vonje, ki pustijo močen vtis. Idealne note zanje so pačuli, mošus, timijan, črni ribez in temna čokolada.

Strelec

Pustolovski strelci so naklonjeni eksotičnim in uniseks dišavam, ki jih spominjajo na potovanje. Idealne note zanje so citrusi, ingver, vetiver, figa in sandalovina.

Kozorog

Praktični in resni kozorogi imajo radi elegantne, klasične dišave, ki so obstojne in vedno v trendu. Idealne note zanje so vetiver, cedra, mošus in bergamotka.

Vodnar

Inovativni in nekonvencionalni vodnarji imajo radi moderne in neobičajne dišave, ki odražajo njihovo izvirnost. Idealne note zanje so limona, sivka, evkalipt in mirta.

Ribi

Sanjačem, kot so ribe, najbolj pristajajo romantične in rahlo skrivnostne dišave, ki vzbujajo občutek miru. Idealne note zanje so lotos, sandalovina, mošus in sivka.