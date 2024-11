Z ljudmi, rojenimi v teh znakih, se raje ne poročite

Dvojčka

Če v zakon skočite z dvojčkom, se pripravite na vsakodnevno spreminjanje razpoloženja in načrtov. Ti šarmantni, veseli partnerji so mojstri komunikacije – vse dokler ne pride do resnih obvez, pri katerih skušajo vso odgovornost prevaliti na druge. Dvojčki so radovedni in ves čas iščejo nova doživetja, zato se lahko hitro naveličajo vsakodnevne rutine. Radi imajo svobodo in so nemirnega duha, zaradi česar se težko osredotočijo na zakonske "dolžnosti". Če imate radi stabilnost, dvojčki niso ravno idealni partnerji.

Strelec

Strelci so veliki ljubitelji svobode in potovanj, pravzaprav so v pustolovščine zaljubljeni veliko bolj kot v misel o družinskem življenju. To znamenje si težko zamisli življenje, ki se vrti okoli mirnega doma in vsakodnevnih obveznosti. Če ste poročeni s strelcem, se zavedajte, da si boste življenje delili z njegovo potrebo po potovanjih, pustolovščinah in raziskovanju novih kultur. Strelci so zabavni in energični, toda ko gre za obveznosti, radi najdejo način, kako se jim izogniti – denimo tako, da odpotujejo.

Vodnar

Vodnarji so intelektualci in idealisti, ves čas iščejo višji smisel življenja. Cenijo svobodo in nočejo, da bi jih kdo ali kaj omejevalo, zato je zakon z vodnarjem velik izziv za tiste, ki si želijo tradicionalnega odnosa. Vodnar živi v svetu idej in se pogosto izgubi v svojih filozofskih razmislekih. V praksi to pomeni, da pozabi na pomembne datume, dogovore ali celo na to, kdo naj bi ven odnesel smeti. Če iščete nekoga, ki bo ob vas "v dobrem in slabem", je to lahko tudi vodnar, le da bo ves čas nekoliko distanciran.

Oven

Ovni so rojeni vodje in imajo neverjetno energijo, a je njihov močan karakter v zakonu lahko dvorezen meč. To so namreč ljudje, ki radi vse počnejo po svoje in le redko popustijo. Njihova impulzivnost in želja po vznemirjenju lahko privedeta do nesporazumov, njihovo prepričanje, da so vedno in povsod glavni, pa dela težave v partnerstvu, kjer je potrebno sodelovanje. Če si v zakonu želite partnerja, ki vam bo vedno v podporo, pozabite na ovne, saj so preveč trmasti za takšno vlogo.