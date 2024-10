Nebesni znamenji, ki zase mislita, da sta popolni

Nekateri ljudje so neuklonljivo prepričani, da so takšni, kakršni so, preprosto popolni. Kralji in kraljice svojega sveta se praviloma rodijo v enem od teh dveh nebesnih znamenj.

Lev

To ognjeno znamenje ima prirojeno ljubezen do žarometov in se ne boji pokazati, kako zelo ceni samo sebe. Levi so znani po pogumu, karizmi in samozavesti, zato ni kritike, ki bi jih lahko zamajala. Ne le, da so prepričani, da nimajo slabosti, ampak v to skušajo prepričati tudi vse okoli sebe. Če se s tem slučajno ne strinjate, vam bodo namenili nasmeh, ki sporoča: "Težava ni v meni, ampak v tebi."

Tehtnica

Tehtnice obožujejo vse, kar je lepo, uravnoteženo in prefinjeno, to pa vključuje tudi njih same. To zračno znamenje sebe pogosto vidi kot utelešenje popolne skladnosti, čeprav to podobo običajno vsaj malo idealizirajo. Ko jim kdo predlaga, naj vendarle razmislijo o kakšni svoji težavnejši lastnosti, bodo tehtnice le odmahnile z roko. Zanje so slabosti le podrobnosti, ki jih je treba zgladiti.