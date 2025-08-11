Japonski nogomet se je danes poklonil Kunishigeju Kamamotu, potem ko je najboljši napadalec v državi umrl v starosti 81 let. Nekdanji nogometaš, ki je za Japonsko dosegel 75 golov na 76 tekmah, je v nedeljo umrl zaradi pljučnice, je sporočila japonska nogometna zveza JFA.

Kamamoto je za Yanmar Diesel (pozneje Cerezo Osaka) dosegel 202 gola na 251 tekmah japonske lige do upokojitve leta 1984, kar je absolutni rekord, so sporočili iz vodstva J-lige.

Domačina iz Kjota se najbolj spominjajo po izjemnih podvigih na olimpijskih igrah leta 1968 v Mehiki, kjer je bil s sedmimi goli najboljši strelec in je Japonsko popeljal do bronaste medalje. Potem ko je na 76 mednarodnih tekmah za reprezentanco dosegel 75 golov, je končal nastope v dresu z državnim grbom.

"Kamamoto je bil resnično neprimerljiv napadalec," je v izjavi dejal predsednik japonske zveze Tsuneyasu Miyamoto.

Žarek upanja, da se japonski nogomet lahko kosa na mednarodnem prizorišču

Od leta 1978 je Kamamoto deloval v tretjem največjem japonskem mestu Osaki, sprva kot trener pri klubu Cerezo Osaka in kasneje pri lokalnem tekmecu Gamba Osaka. Leta 1998 je bil imenovan za podpredsednika JFA.

Kunishige Kamamoto je umrl v starosti 81 let. Foto: Guliverimage Delal je tudi na kandidaturi Japonske za gostiteljico svetovnega prvenstva leta 2002, ki ga je skupaj gostila z Južno Korejo.

Sedanji japonski selektor Hajime Moriyasu je dejal, da je Kamamoto vsem "dal žarek upanja, da se lahko japonski nogomet kosa na mednarodnem prizorišču", poroča Kyodo News.

Kazuyoshi Miura, nekdanji japonski reprezentant, ki pri 58 letih še vedno igra, je dejal, da je brazilska legenda Pele Kamamota označil za "odličnega napadalca".

Pele je igral na Kamamotovi poslovilni tekmi, so zapisali pri Kyodo News. "Ko sem slišal kralja Peleja, da ga imenuje 'odličen napadalec', sem bil kot Japonec resnično ponosen in tega se še danes spominjam," je dejal Miura, ki je drugi na japonski lestvici strelcev vseh časov.