Vrhunska računalniška oprema zdaj po nori ceni

Potrebujete orodja za ustvarjanje predstavitev, ki bodo navdušile vaše stranke? Ali pa želite sodelovati s svojo ekipo na daljavo pri novih projektih? Microsoft Office vam omogoča vse to in še več. Enkraten nakup vam prinaša doživljenjski dostop do programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher in Access.

Če kupite Office 2021 za 5 računalnikov, vas posamezna licenca stane samo 26 €, kar je najnižja cena letos. Po nakupu boste takoj prejeli podatke za prenos in preprosto namestitev, ki traja le nekaj minut. Podprti so vsi jeziki, vključena pa je tudi brezplačna podpora uporabnikom.

Foto: Keysoff.com

Posebna ponudba najnovejšega MS Office 2024

Windows 11 Pro za samo 13,66 € (koda: BP50)

Ker bo Windows 10. oktobra 2025 dosegel konec podpore, je zdaj najboljši čas za nadgradnjo na najnovejši sistem Windows 11 Pro. Ta prinaša elegantno obliko, integrirano umetno inteligenco, napredne varnostne funkcije in orodja za večopravilnost. Z vgrajenim Copilotom lahko razvijalci ustvarjajo kode, integrirajo GitHub in optimizirajo delo kot še nikoli doslej.

50-odstotni popust na Windows OS (koda: BP50)

Kako opraviti spletni nakup?

1. Izberite izdelek in ga dodajte v nakupovalno košarico, nato kliknite "Proceed to Checkout".

Foto: Keysoff.com

2. Vnesite svoje podatke in kliknite "Update".

Foto: Keysoff.com 3. Uporabite kuponsko kodo in kliknite "Place Order" za plačilo.

Foto: Keysoff.com