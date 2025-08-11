Pisma bralcev: Bo kdo pomislil tudi na kreditojemalce v evrih?

Letošnji julij je bil zame poseben mesec, saj sem po skoraj 20 letih odplačevanja kredita v celoti poplačal svoj dolg in tako resnično postal lastnik svojega stanovanja. Lep občutek je ko poplačaš zadnji obrok, toda v mojem primeru me prevevajo tudi občutki jeze, saj ugotavljam da so nekateri veliko ugodneje prišli do svoje strehe nad glavo.

Ko sem leta 2007 najemal kredit so se mi mnogi znanci posmehovali, da sem neumen, ker jemljem kredit v evrih. Takrat je bilo namreč moderno in popularno jemati kredite v švicarskih Frankih, saj je bil tečaj zelo ugoden. Sam sem, kot verjetno večina Slovencev, bolj konservativen in nisem nagnjen k tveganjem, zato sem raje izbral varnejšo pot, ki je bila tudi dražja.

V začetku sem se tepel po glavi, saj so bili znanci, ki so vzeli kredit v Frankih na veliko boljšem kot jaz, ko pa je tečaj Franka leta 2015 hitro zrastel, pa sem spoznal, da sem se odločil pravilno.

Toda ko sedaj gledam na obdobje odplačevanja kredita ugotavljam, da sem pravzaprav naredil napako, da nisem vzel kredita v Frankih in sem zaradi svoje preudarnosti kaznovan in oškodovan. Kot berem v medijih, sodišča kar po tekočem traku razveljavljajo kreditne pogodbe v Frakih, kreditojemalcem pa dosojajo odškodnine zaradi katerih bodo do svojih stanovanj prišli veliko ceneje.

In jaz? Jaz sem plačal vse. Stroške odobritve kredita, cenitve, zavarovanja, in še bi lahko naštevali. Moja obrestna mera ni bila nikoli predmet posebne obravnave in to zgolj zato ker sem bil previden in sem poslušal svojega bančnika.

Počutim se kaznovanega in izigranega, da nisem tvegal. Da sem ravnal odgovorno. Da sem verjel, da bo sistem nagradil razumno odločitev. A sem se motil.

Glede na zadnje odločitve sodišč, zato dajem pobudo, da se tudi nam, ki smo sklepali kredite v evrih prisodi določena odškodnina, ki naj jo plača država, saj smo na slabšem, kot kreditojemalci v Frankih. Kje je tu poštenost in pravna država?

Marko Horvat, Ljubljana