Avtor:
R. S.

Torek,
4. 11. 2025,
6.49

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Pojasnilo Onkološkega inštituta Ljubljana glede navedb o plači strokovne direktorice

Evri, denar, kovanci, bankovci, kredit | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Siol.net smo 3. novembra 2025 objavili članek z naslovom "Ti poklici so zmagovalci plačne reforme v javnem sektorju".Na navedbe o izplačilu plače strokovne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana smo prejeli pojasnilo, ki ga v nadaljevanju objavljamo, skladno z določbami Zakona o medijih (ZMed).

Pojasnilo Onkološkega inštituta Ljubljana

v članku z naslovom »Ti poklici so zmagovalci plačne reforme v javnem sektorju«, objavljenem na portalu Siol.net, dne 3. 11. 2025, je med drugim navedeno, da je bila julija letos med najbolje plačanimi v javnem sektorju tudi strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana. Ker dajejo objavljene navedbe napačen in zavajajoč vtis o višini redne mesečne plače in dejanskih prejemkih strokovne direktorice OI Ljubljana, zahtevamo objavo spodnjega pojasnila.

V mesecu juliju 2025 je strokovna direktorica OI Ljubljana poleg redne mesečne plače in pripadajočih dodatkov prejela poračun plače za obdobje januar–junij 2025, in sicer zaradi naknadnega popravka razvrstitve v ustrezen (prej napačen) plačni razred. Poračun je obsegal:

  • redno delo (A010): 7.382,76 EUR

  • odsotnosti (B010, B020, B050): 3.628,44 EUR

  • dodatke (C020, C110): 898,13 EUR
    Skupaj poračun: 11.909,33 EUR

Poleg tega je bila v juliju izplačana tudi redna delovna uspešnost skupine B za leto 2024 v višini 2.136,90 EUR.

Skupno izplačilo za julij 2025 je bilo torej višje od običajnega mesečnega zneska izključno zaradi enkratnega poračuna za preteklo polletje zaradi neustrezne razvrstitve v plačni razred in izplačila delovne uspešnosti. Odstopanje od povprečnega mesečnega izplačila je tako v juliju 2025 znašalo 14.046,23 EUR.

