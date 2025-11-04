Pojasnilo Onkološkega inštituta Ljubljana glede navedb o plači strokovne direktorice

Na Siol.net smo 3. novembra 2025 objavili članek z naslovom " Ti poklici so zmagovalci plačne reforme v javnem sektorju ".Na navedbe o izplačilu plače strokovne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana smo prejeli pojasnilo, ki ga v nadaljevanju objavljamo, skladno z določbami Zakona o medijih (ZMed).

Pojasnilo Onkološkega inštituta Ljubljana

v članku z naslovom »Ti poklici so zmagovalci plačne reforme v javnem sektorju«, objavljenem na portalu Siol.net, dne 3. 11. 2025, je med drugim navedeno, da je bila julija letos med najbolje plačanimi v javnem sektorju tudi strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana. Ker dajejo objavljene navedbe napačen in zavajajoč vtis o višini redne mesečne plače in dejanskih prejemkih strokovne direktorice OI Ljubljana, zahtevamo objavo spodnjega pojasnila.

V mesecu juliju 2025 je strokovna direktorica OI Ljubljana poleg redne mesečne plače in pripadajočih dodatkov prejela poračun plače za obdobje januar–junij 2025, in sicer zaradi naknadnega popravka razvrstitve v ustrezen (prej napačen) plačni razred. Poračun je obsegal:

redno delo (A010): 7.382,76 EUR

odsotnosti (B010, B020, B050): 3.628,44 EUR

dodatke (C020, C110): 898,13 EUR

Skupaj poračun: 11.909,33 EUR

Poleg tega je bila v juliju izplačana tudi redna delovna uspešnost skupine B za leto 2024 v višini 2.136,90 EUR.

Skupno izplačilo za julij 2025 je bilo torej višje od običajnega mesečnega zneska izključno zaradi enkratnega poračuna za preteklo polletje zaradi neustrezne razvrstitve v plačni razred in izplačila delovne uspešnosti. Odstopanje od povprečnega mesečnega izplačila je tako v juliju 2025 znašalo 14.046,23 EUR.