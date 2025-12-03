Komisija predlaga posojilo Ukrajini v višini 165 milijard evrov

Evropska komisija predlaga financiranje posojila Ukrajini v višini 165 milijard evrov z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja, ki je večinoma shranjeno v Belgiji, razkrivajo dokumenti, ki jih je pridobil Politico. Medtem Belgija uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za podporo Ukrajini še vedno ostro nasprotuje.

Posojilo Ukrajini je del širšega finančnega paketa, vrednega do 210 milijard evrov, ki naj bi v prihodnjih letih ohranil stabilnost kijevskih financ.

Posojilo v višini 165 milijard evrov vključuje 25 milijard evrov ruskega državnega premoženja, ki je večinoma shranjeno v banki Euroclear v Belgiji.

V okviru posojila za odškodnine je 115 milijard evrov namenjenih financiranju ukrajinske obrambne industrije, 50 milijard evrov pa bo pokrilo proračunske potrebe Kijeva. Preostalih 45 milijard evrov iz 210 milijard evrov težkega paketa bo namenjenih odplačilu posojila G7 Ukrajini od leta 2024.

Belgija predlogu ostro nasprotuje

Glavna ovira ostaja Belgija. Ta namreč še vedno nasprotuje uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini. To je pred današnjo predstavitvijo predloga pravne podlage za posojilo znova poudaril belgijski zunanji minister Maxime Prevot.

"Naših skrbi ne jemljejo dovolj resno. Predlogi, ki jih bo danes predstavila Komisija, jih ne naslavljajo v zadovoljivi meri," je ob prihodu povedal Prevot. "Zahtevamo, da so tveganja, ki bi jim bila Belgija zaradi te sheme izpostavljena, povsem pokrita," je izpostavil in dodal, da je financiranje nadaljnje podpore Ukrajini z uporabo zamrznjenega premoženja najslabše med vsemi.

Po Prevotovih besedah bi raje videli, da bi se EU zadolžila na kapitalskih trgih in denar posredovala Kijevu.

Belgijski premier svari: To bi lahko ogrozilo prizadevanja za mir v Ukrajini

Uporaba ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, in skupno zadolževanje EU sta dve od treh možnosti za financiranje nadaljnje podpore Kijevu v boju z rusko agresijo, ki jih je Komisija članicam posredovala sredi novembra. V okviru tretje možnosti bi Unija zbrala prispevke držav članic, ki bi se za sodelovanje odločile na prostovoljni osnovi.

Belgijski premier Bart De Wever je pretekli teden še zaostril nasprotovanje uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Med drugim je v pismu predsednici Komisije Ursuli von der Leyen zapisal, da bi to lahko ogrozilo prizadevanja za mir v Ukrajini, ki so v zadnjih tednih znova dobila zagon.

Von der Leyen bo predlog pravne podlage za nadaljnjo podporo Ukrajini predvidoma predstavila v zgodnjih popoldanskih urah. Cilj je, da bi voditelji držav članic Unije dogovor o pokritju finančnih potreb Kijeva za prihodnji dve leti dosegli na vrhu v Bruslju čez dva tedna.