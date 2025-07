Krediti v švicarskih frankih: Hrvaška mora banki plačati milijone evrov odškodnine

Arbitražno sodišče v Washingtonu je v investicijskem sporu med Hrvaško in francosko banko Societe Generale odločilo v korist banke. Hrvaška ji mora zaradi zakonodajnih ukrepov, povezanih s krediti v švicarskih frankih, plačati 17,55 milijona evrov odškodnine z obrestmi, so v sredo sporočili iz hrvaškega državnega tožilstva.

Arbitražno sodišče Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID) je arbitražno odločbo v primeru Societe Generale proti Hrvaški izdalo 30. junija. Sodišče je zavrnilo ugovore Hrvaške, s katerimi je ta izpodbijala pristojnost sodišča, in ugotovilo, da je ICSID pristojen za odločanje v tem sporu, so sporočili s tožilstva.

Sodišče je presodilo tudi, da so tožbeni zahtevki dopustni in da je Hrvaška s spremembami zakonodaje kršila sporazum med hrvaško in francosko vlado o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb.

Hrvaška mora plačati tudi stroške postopka v višini 2,82 milijona evrov z obrestmi

Končni tožbeni zahtevek iz marca je znašal 39,7 milijona evrov z obrestmi. Arbitražno sodišče je Hrvaški naložilo, da mora banki plačati 17,55 milijona evrov z obrestmi. Plačati mora tudi stroške postopka v višini 2,82 milijona evrov z obrestmi. Preostale zahtevke je sodišče zavrnilo.

Hrvaška je leta 2015 z zakonodajnimi spremembami poskusila rešiti težave posojilojemalcev v frankih s konverzijo posojil v evre. Zakon je bankam naložil, da plačajo stroške pretvorbe, ki so bili ocenjeni na osem milijard kun oz. 1,05 milijarde evrov.

Več bank, vključno s Societe Generale, je konec leta 2015 zahtevalo oceno ustavnosti zakona. Ustavno sodišče je leto in pol pozneje ocenilo, da so bile zakonske spremembe potrebne kot enkratni ukrep zakonodajalca za uresničenje legitimnih ciljev, ki so jih nameravali doseči.