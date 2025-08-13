Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Sreda,
13. 8. 2025,
14.10

1 ura, 15 minut

Sreda, 13. 8. 2025, 14.10

1 ura, 15 minut

Mati osumljena umora novorojenčka v Pločah

St. M.

Hrvaška policija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Iz Hrvaške prihaja tragična vest o grozljivem dogajanju v Pločah. Policisti policijske uprave Dubrovniško-neretvanske županije so v sodelovanju z državnim tožilstvom v Dubrovniku zaključili kriminalistično preiskavo 28-letnice, osumljene hudega umora v povezavi z najdbo mrtvega dojenčka v soboto v Rogotinu, poroča spletni portal Index.hr.

Prijavo o najdenem truplu novorojenčka je policija prejela v soboto. V družinski hiši, kjer živi osumljenka, so našli negibno truplo novorojenčka, mater pa so zaradi zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico.

Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, truplo pa so prepeljali na oddelek za patologijo v Splošni bolnišnici Dubrovnik. Obdukcija je pokazala, da je bila otrokova smrt nasilna, je sporočila policija.

Osumljenko, 28-letno mater so danes zjutraj predali v priporno enoto županijske policijske uprave, vložena pa je bila tudi kazenska ovadba.

Podrobnosti ne razkrivajo

"Glede na izjemno občutljivost primera ne bomo razkrili nadaljnjih podrobnosti kriminalistične preiskave," je sporočila policija.

Po neuradnih informacijah Slobodne Dalmacije je mati, ki ima že dva otroka, stara šest in tri leta, skrivala svojo nosečnost in živela v hiši svojih staršev kot samohranilka.

reševalec rešilec reševalno vozilo prva pomoč
Novice Gornja Radgona: pri porodu doma naj bi umrl novorojenček
Francoska policija umor
Novice Najstnica iz sobe pariškega hotela odvrgla svojega novorojenčka
novorojenka, ugrabiteljica, Italija, kamera
Novice Lažna medicinska sestra v italijanski bolnišnici ugrabila novorojenko #video
