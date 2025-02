Najstnica iz sobe pariškega hotela odvrgla svojega novorojenčka

Mlado žensko, katere identiteta ni znana, so po porodu odpeljali v bolnišnico, nato pa v policijsko pridržanje, je v izjavi sporočilo pariško tožilstvo.

Novorojenčka naj bi ženska v ponedeljek vrgla skozi okno drugega nadstropja hotela v 20. pariškem okrožju. Kljub hitri pomoči otrok padca ni preživel, je sporočilo tožilstvo.

"Mati, ameriška državljanka, je bila del skupine mladih, ki so potovali po Evropi," so še sporočili in dodali, da že poteka preiskava o umoru mladoletnika. Bolnišnica, kamor so žensko odpeljali, dogodka za zdaj še ni komentirala.

Tiskovna agencija AFP in mediji navajajo, da naj bi bila ženska stara 18 let.