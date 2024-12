V hotelu našli žensko, ki je močno krvavela, v smeteh pa truplo novorojenčka

Dunajska policija preiskuje smrt novorojenčka, katerega truplo so našli v smeteh v hotelu v okrožju Simmering. Podoben primer se je v Avstriji sicer zgodil že pred nekaj tedni v okrožju Favoriten, kjer so mrtvega dojenčka našli v smetnjaku na ulici. V Avstriji po omenjenih incidentih še bolj poudarjajo možnosti in dostop do pomoči, ki jih imajo matere, ki se znajdejo v težki situaciji.

Avstrijski reševalci so bili v ponedeljek poklicani v hotel v okrožju Simmering. Tam so našli 21-letno Avstrijko, ki je močno krvavela. Nemudoma so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je pred kratkim rodila. Enaindvajsetletnica je to sicer zanikala, njen 25-letni partner pa je njene trditve podprl in zanikal, da bi bila noseča.

Truplo je bilo v vreči za smeti, osumljenca so prijeli

Po poročilu bolnišnice je hotelsko osebje opravilo preiskavo in v vreči za smeti odkrilo truplo novorojenčka. Takoj so obvestili policijo, ki je oba osumljenca prijela. Opravljena je bila obdukcija, da bi ugotovili vzrok smrti otroka, nadaljnje preiskave pa potekajo, je v izjavi zapisala policija.

Oba incidenta sta v središče pozornosti postavila storitve, ki jih Avstrija ponuja materam, ki ne želijo obdržati svojih otrok. Država ponuja varne, anonimne možnosti za matere, ki ne morejo skrbeti za svoje novorojenčke. Te storitve so namenjene preprečevanju incidentov, kot sta bila zgoraj omenjena.

Ženske lahko rodijo anonimno in bolnišnico zapustijo brez otroka

Ženske lahko rojevajo anonimno v bolnišnici pod popolnim zdravniškim nadzorom in s psihološko podporo. Osebni podatki niso potrebni. Mati je deležna poporodne oskrbe in lahko zapusti bolnišnico brez otroka.

Po rojstvu otroka prevzame urad za mladinsko varstvo in ga namesti k posvojiteljem. Matere imajo šest mesecev časa, da si premislijo in zahtevajo ponovno skrbništvo, če to želijo. Za to odločitev je treba stopiti v stik z uradom za varstvo mladih in predložiti osebni dokument.

Otroke lahko pustijo v gnezdecih za dojenčke

V Avstriji obstajajo tudi t. i. "gnezdeca za dojenčke", ki zagotavljajo diskreten in varen način, da matere zapustijo svoje novorojenčke, če to želijo. Gre za ogrevane postelje, dostopne prek majhne lopute. Mati odpre loputo, otroka položi v posteljo in jo zapre. Ko se loputa zapre, dežurno medicinsko osebje dobi obvestilo, otroka zdravniško oskrbi in kontaktira urad za mladino.

Tako kot pri anonimnem porodu imajo tudi v tem primeru matere šest mesecev časa, da se javijo in zahtevajo ponovno skrbništvo.

Podpora materam in družinam

Avstrija omogoča tudi dostop do svetovalnih centrov za nosečnost in brezplačno psihološko podporo materam, ki se soočajo s težkimi odločitvami. Cilj teh storitev je zagotoviti, da se ženske zavedajo svojih možnosti in imajo dostop do pomoči, preden sprejmejo drastične odločitve.