Na Hrvaškem v bližini Varaždina so v torek na dvorišču družinske hiše našli zakopani trupli dojenčkov. Aretirali so starše dojenčkov, trenutno pa poteka njihovo zaslišanje. Tretjega, preživelega otroka so prevzeli socialni delavci. Izkazalo se je, da naj bi bili starši pridruženi neznani sekti.

Policisti so starše včeraj s kazensko ovadbo predali nadzorniku pridržanja. Ovadili so jih zaradi hudega zanemarjanja otrok. Za tretjega otroka, ki je bil prav tako zanemarjen, je poskrbel center za socialno varstvo.

Kot so sporočili s policije, so policisti varaždinske policijske uprave včeraj prejeli obvestilo o sumu storitve kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic na območju občine Ljubešćica.

"V sodelovanju z županijskim državnim tožilstvom poteka kriminalistična preiskava nad dvema osebama, starši umrlih otrok, ki so bili predani skrbniškemu nadzorniku PU Varaždin, zoper njih pa bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja kršitev otrokovih pravic," so povedali na policiji.

Hiša, kjer so živeli. Foto: Pixsell

Oče je pokazal, kje sta dojenčka pokopana

Župan Ljubeščice Nenad Horvatić je zjutraj za 24sata povedal, da priče preiskave pravijo, da je oče policistom in delavcem tamkajšnjega komunalnega podjetja, ki so pomagali pri iskanju, pokazal, kje je zakopal otroke.

Zaradi omenjenega dogodka so pretreseni tudi vsi sosedje, ki so gledali, kako se je bager peljal proti gozdu in začel izkopavati trupla dojenčkov. "Tresem se, težko je. Teh ljudi nismo poznali, niso se družili in niso prihajali na dogodke, ki smo jih imeli v vasi," je dejala prebivalka, ki o tem, kar so izvedeli včeraj, ni niti posumila.

Trenutno poteka zaslišanje

Namestnik županijske državne tožilke v Varaždinu Darko Galić je dejal, da trenutno poteka zaslišanje osumljenih staršev.

"Zaslišali jih bodo, in če bo državno pravobranilstvo podalo predlog za uvedbo preiskovalnega pripora, bo tekom dneva narok za odločitev o preiskovalnem zaporu. Ne želim prejudicirati, ali bo tak predlog podan ali ne, če bo predlog, potem bo obravnava potekala," je dejal Galič.

Foto: Pixsell

Oglasil se je osumljenčev znanec: Bila sta člana neke sekte

Hrvaški mediji poročajo tudi, da so starši dojenčkov, najdenih na dvorišču, člani sekte, v kateri je "smrt otrok veljala za božjo voljo".

"Nekaj ​​časa sem delal z njim, a se je drastično spremenil in oddaljil od vseh, ko se je z ženo pridružil neki sekti. Ne vem, za katero sekto gre, je pa v njej vsa njena družina in tudi njega so vključili vanjo," je za 24sata povedal znanec osumljenega očeta.

Povedal je tudi, da otroci niso bili prijavljeni v državnem sistemu in da ga je enkrat kontaktiral oče osumljenega, da je zaradi njihovega načina življenja zaskrbljen. Osumljeni prav tako svojemu očetu ni želel pokazati svojih otrok, torej vnukov, prav tako ne njihovih fotografij.

Hrvaški minister za delo in socialno varstvo Marin Piletić je potrdil, da družina ni bila pod ukrepi socialnega varstva.

"Niso bili pod ukrepi socialnega varstva. Preživelega otroka so takoj odvzeli in ga dali v socialno varstvo. Glede na to, da otroka ni bilo v evidenci, bo to storil skrbnik, tako da dobi vpise v vse registre, da je pod zaščito ene od naših institucij in je na varnem," je dejal.

Mediji poročajo tudi, da nihče od otrok ni bil rojen v porodnišnici.