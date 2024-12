Oglasila sta se starša: Nisva člana sekte, živiva po božjih zakonih

Dva dni po grozljivem odkritju trupel dveh dojenčkov v bližini Varaždina na Hrvaškem na dan prihajajo nove podrobnosti. Štiriintridesetletna mati in 38-letni oče sta osumljena zanemarjanja svojih treh otrok, od katerih sta dva umrla v starosti približno enega leta. Njuni trupli so našli zakopani na domačem dvorišču. Tretjega otroka so jima takoj po odkritju odvzeli.

Hrvaški portal 24sata je poročal, da so forenziki ugotovili, da je en otrok umrl lansko poletje, drugi letos. Oba sta umrla pri starosti enega leta. Uraden vzrok smrti sicer še ni potrjen, znan bo po preiskavi, ki je varaždinsko županijsko tožilstvo uradno še ni začelo.

Štiriintridesetletnica in 38-letnik sta imela tudi štiriletno hčerko, ki jo je socialna služba takoj po grozljivem odkritju odpeljala na varno in zanjo poskrbela. Ugotovili so, da je bila prav tako zanemarjena.

Hrvaški mediji so že v sredo poročali, da sta starša člana sekte mesijanskih Judov, v kateri je "smrt otrok veljala za božjo voljo". "Ne vem, za katero sekto gre, je pa v njej vsa njena družina in tudi njega so vključili vanjo," je za 24sata povedal znanec osumljenega očeta.

Zanikata, da sta člana sekte

Danes 24sata neuradno poroča, da starša trdita nasprotno, "da formalno nista člana sekte in da živita po božjih zakonih". Menita, da zakoni, povezani z obveznim cepljenjem in zdravljenjem, niso v skladu z božjimi zakoni.

Ugotovili so tudi, da otroka nista bila rojena v porodnišnici, temveč doma. Nobeden od treh otrok ni bil vpisan v evidenco. Bili so dojeni, in če so bili bolni, sta starša zanje imela svoje metode zdravljenja.

Zagovornik staršev: Krivde nista priznala

Čeprav so nekateri mediji poročali, da sta med zaslišanjem pri odvetniku krivdo priznala, je zagovornik očeta Rajko Rudnički to zanikal. "Moja stranka je bila zaslišana in je odgovorila na vsa vprašanja, vendar krivde za to, kar se mu očita, ni priznala. Aktivno se je branila," je dejal Rudnički.

Pojasnil je tudi, kaj bo sledilo. "Ničesar nista priznala. Odrejen je bil preiskovalni pripor. Imamo tri dni časa za pritožbo in zagotovo se bomo pritožili," je dodal Rudnički.

Dežurni preiskovalni sodnik je v sredo zvečer za osumljenčeve starše odredil pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.