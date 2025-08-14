Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Pri Splitu našli poginulega delfina

Policija je ob ogledu kraja nesreče ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali. Fotografija je simbolična.

Policija je ob ogledu kraja nesreče ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V morju pri Splitu so v sredo našli poginulega delfina. Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja, so danes sporočili s splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Poginulega delfina so po navedbah policije našli v sredo popoldne blizu svetilnika v morju med otokoma Brač in Šolta.

Na kraju dogodka so opravili preiskavo, za ugotovitev natančnega vzroka smrti pa bo na Inštitutu za veterinarsko patologijo Veterinarske fakultete v Zagrebu opravljena obdukcija.

Policija je ob ogledu kraja nesreče namreč ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali. 

