Pri Splitu našli poginulega delfina

V morju pri Splitu so v sredo našli poginulega delfina. Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja, so danes sporočili s splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Poginulega delfina so po navedbah policije našli v sredo popoldne blizu svetilnika v morju med otokoma Brač in Šolta.

Na kraju dogodka so opravili preiskavo, za ugotovitev natančnega vzroka smrti pa bo na Inštitutu za veterinarsko patologijo Veterinarske fakultete v Zagrebu opravljena obdukcija.

Policija je ob ogledu kraja nesreče namreč ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali.