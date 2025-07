Potem ko se je umaknila iz javnosti in odpovedala vse nastope za prihodnje mesece, so srbski mediji razkrili, da je pevka Milica Todorović prvič noseča. Trenutno je v drugem mesecu nosečnosti, veselo novico pa je potrdila za srbski portal Blic. "Hvala za čestitke in hvala, ker spoštujete mojo zasebnost," je na kratko sporočila.

Svojega prvega otroka pričakuje z moškim, ki ga javnosti še ni predstavila, v razmerju z njim pa je šele nekaj mesecev. V začetku leta se je namreč razšla s priprtim hrvaškim podjetnikom Mariom Berišićem, ki so ga aretirali na podlagi Interpolove tiralice, osumljen pa je kaznivega dejanja goljufije in ponarejanja.

