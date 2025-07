Smučarska asa Travis Ganong in Marie-Michele Gagnon sta se leto dni po poroki razveselila rojstva prvega otroka. Njun sin, ki sta mu nadela ime Felix, se je rodil le štiri dni pred prvo obletnico, smučarski par pa je s tem dobil najlepše darilo.

"In kar naenkrat je tukaj! Dobrodošel na svetu, Felix Ganong," sta novopečena starša zapisala pod prisrčno fotografijo, na kateri v naročju držita prvorojenca, in dodala: "Ljubezen je resnična."

V komentarjih so jima čestitke in veliko sreče zaželeli številni kolegi iz smučarske karavane, med drugim upokojeni smučarki Nina Haver-Loeseth in Frida Hansdotter, emotikon modrega srca pa je objavila tudi Ilka Štuhec.

Kanadska smučarka Marie-Michele Gagnon in ameriški smučar Travis Ganong sta skupaj že več kot 16 let in veljata za sanjski par svetovnega pokala v smučanju, lani julija pa sta svojo dolgoletno ljubezen okronala s poroko. Oba se lahko pohvalita z dvema zmagama v svetovnem pokalu, Ganong pa tudi s srebrno medaljo s svetovnega prvenstva.

