Sašo Avsenik na dopustu razkril sladko skrivnost: prišel je dojenček

Glasbenik Sašo Avsenik le redko razkriva podrobnosti svojega zasebnega življenja, tokrat pa je svojim sledilcem na družbenih omrežjih dovolil vpogled vanj in razkril sladko skrivnost: njegova družina ima novega člana.

34-letni Avsenik je na družbenih omrežjih objavil niz fotografij, ki razkrivajo, kako dopustujejo on in preostali člani njegovega ansambla. Na prvi fotografiji, posneti na plaži, Sašo Avsenik leži na ležalniku in v naročju pestuje dojenčka.

Prisrčna fotografija je nemudoma sprožila val čestitk in navdušenja nad naraščajem. Sašo Avsenik in njegova žena Staša, s katero sta se poročila leta 2019, sta do zdaj imela dve hčerki, Vido in Živo.

