Srbski teniški as Novak Đoković z ženo Jeleno dopustuje na otoku Mljet, ki mu zaradi bujne vegetacije pravijo tudi najbolj zeleni hrvaški otok.

Posnetek Đokovića na Mljetu je na Instagramu objavilo podjetje, ki se na Mljetu ukvarja z izposojo koles in kajakov. Ob videu so se pohvalili: "Pet razlogov, zakaj nas izbrati, ko pridete na Mljet: čudovita narava, dogodivščine na prostem, lokalna hrana, bogata kultura in zgodovina, naletite lahko na Novaka Đokovića."

Na Mljetu se lahko sicer vsako leto pohvalijo z zvezdniškimi obiskovalci. Letos sta se tam pred Đokovićem mudila podkaster Joe Rogan in igralec Leonardo DiCaprio, lani pa nogometaša Luka Modrić in Mateo Kovačić ter čisto pravi Batman – igralec Christian Bale.