Oskarjevec Christian Bale, znan po vlogah v Batmanu, Ameriškem psihu in vrsti drugih uspešnic, je na počitnicah na hrvaškem otoku Mljetu. To je na Instagramu razkrilo podjetje, ki se na tem otoku ukvarja z izposojo koles. "Uganite, kdo je danes kolesaril z nami," so zapisali ob fotografiji z dobro razpoloženim igralcem.

Isti izposojevalci koles na Mljetu imajo sicer ob hollywoodskem zvezdniku na seznamu strank že kar nekaj zvenečih imen. Pred dvema letoma so se denimo pohvalili, da sta z njimi kolesarila hrvaška nogometna zvezdnika Luka Modrić in Mateo Kovačić, junija letos pa legendarni nogometni trener Pep Guardiola.