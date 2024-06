Pri naših južnih in zahodnih sosedih te dni dopustuje vrsta slavnih igralcev in glasbenikov, ki so tako kot vsako leto navdušeni nad lepotami hrvaške in italijanske obale. Na Hrvaškem so na primer opazili Pepa Guardiolo, Keanuja Reevesa in Jamesa Hetfielda (Metallica), v Italiji pa Jennifer Lopez, Katie Holmes, Heidi Klum, Harryja Stylesa, Georgea Clooneyja in številne druge.

Medtem ko se je večina zvezdnikov odločila za obisk obale, so nekateri skočili tudi v prestolnici in večja mesta obeh držav.

Pep Guardiola, Keanu Reeves in James Hetfield na Hrvaškem

Nekdanji španski nogometaš, zdaj pa nogometni trener Pep Guardiola z družino uživa v Dubrovniku. Z ženo Cristino, hčerama Mario in Valentino ter sinom Mariusom so v idilično mesto na skrajnem jugu Hrvaške prispeli v nedeljo. Mesto so obiskali že leta 2012, ko sta jih navdušila otoka v bližini, Lopud in Šipan. Kot je razvidno s fotografij, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, so poleg Dubrovnika v teh dneh obiskali tudi Split.

Hrvaški biser je osupnil tudi frontmana skupine Metallica Jamesa Hetfielda. Glasbenika so fotografirali med večerjo v starem mestnem jedru.

Medtem ko se Guardiola in Hetfield pri naših južnih sosedih mudita na dopustu, je igralec in glasbenik Keanu Reeves prišel "službeno". S skupino Dogstar je v ponedeljek nastopil na znamenitem zagrebškem festivalu INmusic Fest. Pred koncertom so ga opazili pred hotelom, kjer je sedel na tleh, naslonjen na steno, ob sebi pa je imel steklenico coca-cole.

Hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves je na zagrebškem festivalu INmusic Fest nastopil s skupino Dogstar. Foto: Profimedia

Gwen Stefani in Blake Shelton v Benetkah, George Clooney in Harry Styles pa v Rimu

Gwen Stefani in Blake Shelton, ki sta poročena od leta 2021, so konec tedna fotografirali v Benetkah, kamor sta se odpravila s pevkinimi tremi sinovi. Skupaj so se popeljali z beneško gondolo, na kateri so si privoščili šampanjec, kasneje pa so večerjali na slikovitem trgu svetega Marka. Italijansko mesto na vodi naj bi obiskali za praznovanje Sheltonovega 48. rojstnega dne.

Gwen Stefani in Blake Shelton z njenimi tremi otroki na izletu po Benetkah Foto: Profimedia

V večnem mestu so pred kratkim opazili kar dva zvezdnika svetovnega kova. Ameriškega igralca Georgea Clooneyja so fotografirali na terasi prestižnega Hotela de Russie, kjer se je sproščal v družbi prijatelja, režiserja in igralca Granta Heslova. V Rimu sta snemala oglas za trgovsko verigo Nespresso, po opravljenih službenih dolžnostih pa sta si privoščila še nekaj užitka.

George Clooney na terasi Hotela de Russie v Rimu Foto: Profimedia

Lepote italijanske prestolnice odkriva tudi britanski glasbenik in igralec Harry Styles, ki si je mesto ogledal skupaj s prijateljema. Nekdanji član skupine One Direction si v Rimu celi rane po razhodu z igralko Taylor Russell.

Harry Styles (desno) na sprehodu s prijateljema po Rimu Foto: Profimedia

Heidi Klum, Dolph Lundgren in Katie Holmes uživajo na Sardiniji

Nemška manekenka Heidi Klum se je z možem Tomom Kaulitzem odločila za obisk Sardinije, kamor je pripeljala tudi hčerko Leni Klum in njenega izbranca Arisa Rachevskyja. Mama in hči sta si s svojima partnerjema privoščili kar nekaj intimnih trenutkov, ki so jih ujeli fotografi. Obe so ujeli v kopalkah, ki ne skrivajo veliko, medtem ko so 51-letnico fotografirali celo zgoraj brez.

Heidi Klum z možem Tomom Kaulitzem uživa na Sardiniji, kamor je pripeljala tudi svoje otroke in mamo Erno. Foto: Profimedia

Tudi švedsko-ameriški zvezdnik akcijskih filmov Dolph Lundgren se je odločil za družinski oddih na drugem največjem otoku v sredozemskem morju. Pred začetkom filmskega festivala so ga s 27-letno ženo Emmo Krokdal in 22-letno hčerko Greto Lundgren ujeli na eni izmed tamkajšnjih plaž.

Dolph Lundgren z ženo in hčerko uživa na Sardiniji. Foto: Profimedia

Festivala v mestu Cagliari se je poleg Lundgrena udeležila tudi ameriška igralka Katie Holmes. Sedmi festival po vrsti je obiskala kot častna gostja, kjer je pritegnila veliko pozornosti.

Katie Holmes na Sardiniji Foto: Profimedia

Jennifer Lopez in Gemma Arterton na plaži

Na eni od italijanskih plaž so opazili tudi ameriško pevko in igralko Jennifer Lopez, ki je bila na počitnicah v mondenem italijanskem letovišču Positano. Tam je bila brez moža Bena Affleck, pa tudi brez otrok, s čimer je še podžgala govorice, da je njen zakon na majavih nogah. Na vseh fotografijah je videti srečna in nasmejana.

Jennifer Lopez na jahti v Positanu, kjer se jo fotografirali srečno in nasmejano. Foto: Profimedia

Dopust na italijanski obali si je privoščila še britanska igralka Gemma Arterton, ki si je kopalke nadela na eni izmed plaž v Cagliariju na Sardiniji. Tja je odpotovala z možem Roryjem Keenanom, s katerim sta se decembra lani razveselila prvega otroka. Ali sta se udeležila tudi že prej omenjenega filmskega festivala, ni znano.

Gemma Arterton je v rumenih kopalkah pokazala izklesano postavo. Foto: Profimedia

