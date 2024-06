Jennifer Lopez na počitnicah v Italiji, Bena Afflecka ni z njo #video

Govorice, da je zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka na majavih nogah, so vse glasnejše. Dodatno jih je podžgala popzvezdnica, ki so jo na oddihu v Italiji opazili samo.

Jennifer Lopez je na počitnicah v mondenem italijanskem letovišču Positano. Tam je brez moža Bena Afflecka, pa tudi brez otrok, poroča TMZ.

JLo na plaži v Positanu:

Kot so za TMZ povedali očividci, so zvezdnico opazili na eni od hotelskih plaž, kjer je v spremstvu prijateljev šla mimo ležalnikov, se spustila do pomola in se vkrcala na čoln.

54-letnica je po tem, ko je nenadoma odpovedala načrtovano koncertno turnejo, sporočila, da namerava poletje preživeti z "otroki, družino in bližnjimi prijatelji".

Medtem ko je Jennifer Lopez uživala v sredozemskem soncu, so Afflecka paparaci ujeli doma v Los Angelesu, kjer je s sinom Samuelom preizkušal nov električni motocikel.

Poglejte: