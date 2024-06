Bena Afflecka ujeli z nekdanjo ženo #video #foto

Medtem ko govorice o skorajšnji ločitvi Jennifer Lopez in Bena Afflecka postajajo vse glasnejše, je on dan preživel s prejšnjo ženo.

Ben Affleck in Jennifer Lopez že od maja živita ločeno in se vidita le občasno, za ameriške medije razlagajo viri iz njunega kroga znancev, medtem ko jima paparaci sledijo na vsakem koraku.

V torek so tako Afflecka ujeli v družbi prejšnje žene in matere njegovih otrok, igralke Jennifer Garner, s katero sta sina Samuela pospremila v šolo, z njima pa je bila tudi Affleckova mati.

Jennifer Garner in Ben Affleck sta sina skupaj pospremila v šolo, z njimi je bila tudi Affleckova mama, ki jo je Garnerjeva prisrčno objela. Foto: Profimedia

V istem času so Jennifer Lopez fotografi ujeli med nakupovanjem v enem od losangeleških trgovskih središč, družbo ji je delala hčerka Emme. Po poročanju spletnega tabloida Page Six je bila popzvezdnica videti dobre volje, čas si je vzela tudi za pogovor in fotografiranje z oboževalci.

Medtem ko se je Affleck družil z nekdanjo ženo, je šla Jennifer Lopez po nakupih. Foto: Profimedia

Pred nekaj dnevi je sicer odjeknila novica, da Ben Affleck in Jennifer Lopez prodajata domovanje na Beverly Hillsu, ki sta ga kupila maja lani.

