Le slab mesec po uradni vložitvi zahteve za ločitev so Jennifer Lopez in Bena Afflecka znova ujeli skupaj. Gre za prve skupne fotografije nekdanjega para od marca letos, potem ko so se v maju pojavile govorice o njunem razhodu.

Zvezdnika sta se v soboto odpravila na skupno kosilo z otroki, ko so jih ob prihodu pred restavracijo pričakali paparaci.

Bila sta zelo hladna

Že pred prihodom v restavracijo luksuznega hotela Beverly Hills v Los Angelesu so ju fotografirali med burnim prepirom v avtomobilu, kjer sta bila videti zelo hladna. Veliko pozornosti je pritegnil predvsem zaročni prstan, ki ga je na mezincu nosila Jennifer Lopez.

Na sobotno kosilo sta sicer povabila svoje otroke, ki jih imata iz prejšnjih zakonov – Seraphine in Samuela Afflecka ter Emme in Maxa Muñiza. Kasneje je iz hotela izstopila tudi Affleckova nekdanja žena, igralka Jennifer Garner, s katero imata poleg Seraphine in Samuela še Violet. Lopez ima Emme in Maxa s pevcem Marcom Anthonyjem.

Briše vse sledi nekdanjega moža

Gre za prve skupne fotografije nekdanjega para, potem ko so se v maju pojavile govorice o njunem razhodu. Zahtevo za ločitev sta sicer vložila v avgustu, na dan druge obletnice poroke v Riceboroju v Georgii leta 2022. Lopez, ki je vložila zahtevo, je kot uradni datum ločitve navedla 26. april 2024.

Po vložitvi zahteve so 55-letno igralko ujeli v družbi Matta Damona, najboljšega prijatelja Bena Afflecka, medtem ko on veliko časa preživi z nekdanjo ženo. Lopez, ki po ločitvi briše vse sledi nekdanjega moža, si je dala izbrisati tudi ujemajočo tetovažo, ki so jo je nekdanji par omislil lansko valentinovo.

