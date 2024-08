Težave v zakonu Jennifer Lopez in Bena Afflecka so se začele že na njunem poročnem potovanju v Italiji, je dobro obveščeni vir razkril za spletni tabloid Page Six.

Za lokacijo medenih tednov sta si izbrala priljubljeno jezero Como, njun oddih pa so do potankosti zabeležili fotografi in snemalci, ki so jima sledili na vsakem koraku. "Zaradi paparacev, ki so jima sledili, je bil zelo nezadovoljen," je za Page Six dejal vir: "Ona je globalna zvezda, on pa se je obnašal, kot da ga je presenetilo, da jima povsod sledijo."

Foto: Profimedia

Na poročnem potovanju sta v javnosti dajala vtis neizmerno zaljubljenega para, za zaprtimi vrati pa je bilo po besedah vira povsem drugače: "To naj bi bilo najsrečnejše obdobje njunega življenja, a sta drug z drugim spregovorila komaj kakšno besedo. Prepričal jo je, da se je spremenil, a je to hitro minilo."

Neki drugi vir je za Page Six stopil v bran Afflecku, češ da, potem ko se je dokončno odpovedal alkoholu, s katerim je imel dolgo težave, preprosto ni več želel biti v središču pozornosti javnosti.

Foto: Profimedia

Page Six je objavil tudi podrobnosti zahteve za ločitev, ki jo je popzvezdnica vložila v torek, na drugo obletnice njune poroke. Kot razlog razhoda je navedla klasične nepremostljive razlike, priimek pa je iz Affleck spet spremenila v Lopez.