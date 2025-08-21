Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

obveščanje varnost SI-ALARM Uprava RS za zaščito in reševanje ministrstvo za digitalno preobrazbo digisvet

Četrtek, 21. 8. 2025, 13.44

0 minut

Javni preizkus obveščevalnega sistema SI-ALARM

Zadnjo septembrsko soboto bodo telefoni zapiskali, a tokrat ne bo šlo za preplah

SI-ALARM, testno sporočilo | Tako bo videti preizkusno sporočilo, ki bi se 27. septembra opoldne moralo prikazati na vseh vključenih mobilnih napravah, priključenih v katerokoli slovensko mobilno omrežje. | Foto Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Tako bo videti preizkusno sporočilo, ki bi se 27. septembra opoldne moralo prikazati na vseh vključenih mobilnih napravah, priključenih v katerokoli slovensko mobilno omrežje.

Foto: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

V soboto, 27. septembra, ob 12. uri bodo vsi, ki bodo takrat priključeni v eno od slovenskih mobilnih omrežij in imeli vključene svoje mobilne naprave, prejeli potisno sporočilo, s katerim bodo javno preizkusili sistem javnega obveščanja in alarmiranja po mobilnih javnih omrežjih (SI-ALARM).

Sporočilo z jasno oznako TEST bo poslala uprava za zaščito in reševanje (URSZR) ter se bo samodejno prikazalo na zaslonu mobilnega telefona, pospremil pa ga bo značilni glasni zvočni signal (pisk), ki opozarja na nujnost obvestila.

Kot so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo, je namen testiranja preveriti delovanje sistema v praksi ter seznaniti prebivalstvo z načinom prejema in prikaza opozorilnih potisnih sporočil, ki se uporabljajo v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega.

Prihaja sodobni SI-ALARM, sirene in mediji ostajajo

Tudi po uvedbi sodobnega sistema hitro in množično obveščanje prebivalcev SI-ALARM bodo obstoječi načini obveščanja, kot so sirene, mediji in spletna obvestila, še naprej ostajali v uporabi.

SI-ALARM srečanje z novinarji, Telekom Slovenije.
Novice SI-ALARM: pridobitev Slovenije za reševanje življenj in zdravja #video

Sistem SI-ALARM omogoča takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje opozorilnih potisnih sporočil prek mobilnih omrežij, s tem pa pomembno prispeva k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi.

Preizkus za večjo varnost: ob prejemu opozorila ostanite mirni

Z izboljšano obveščenostjo prebivalstva, hitrejšo odzivnostjo in boljšo koordinacijo reševalnih služb na prizadetih območjih sistem pomaga zmanjševati tveganja za zdravje, življenje in premoženje ljudi.

Za preverjanje zanesljivega delovanja so nujni taki obsežni preizkusi, zato vse prebivalce prosijo za razumevanje – naj ostanejo mirni, se ne odzivajo na prejeto sporočilo in se zavedajo, da ne gre za dejansko nevarnost, temveč za del načrtovanega preizkusa delovanja sistema.

obveščanje varnost SI-ALARM Uprava RS za zaščito in reševanje ministrstvo za digitalno preobrazbo digisvet
