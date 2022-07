Jennifer Lopez si je ob poroki spremenila priimek #video

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se v soboto v Las Vegasu poročila, zdaj pa razkrila tudi nekaj podrobnosti o poroki. Igralka in pevka je med drugim pokazala, kako je bila videti njena poročna obleka, videoposnetek, ki je nastal tik pred obredom, pa je objavil tudi njen frizer Chris Appleton.

Poglejte:

"To obleko imam že leta, dolgo sem jo imela shranjeno, zdaj pa sem jo oblekla na svoj poročni dan," je v posnetku povedala Jennifer in dodala, da se počuti čudovito in da je neizmerno vznemirjena.

"Ljubezen je potrpežljiva, počakala je 20 let"

Fotografije s poroke je objavila tudi v svojem e-novičniku, ki ga pošilja oboževalcem. "Uspelo nama je. Ljubezen je čudovita, ljubezen je dobra in, kot se je izkazalo, ljubezen je potrpežljiva. Počakala je 20 let," je zapisala ob fotografijah, "bilo je tako, kot sva si želela. Odletela sva v Vegas in na poročno dovoljenje čakala v vrsti s še štirimi pari, ki so se prav tako odločili priti v poročno prestolnico sveta."

Objavila je tudi videoposnetek, ki ga je med oblačenjem za poroko posnel Affleck in na katerem je mogoče videti, da je imel garderobo kar v toaletnih prostorih.

Poglejte:

Zvezdnica je še razkrila, da sta skoraj zamudila na lastno poroko. "Za las nama je uspelo do polnoči priti v poročno kapelico in odprtje so prijazno podaljšali za nekaj minut, da sva se lahko fotografirala v rožnatem cadillacu, ki ga je menda nekoč uporabil sam kralj (Elvis Presley, op. a.)."

"Ko je ljubezen prava, sva v zakonu pomembna le midva in obljuba ljubezni, skrbi, razumevanja, potrpežljivosti in dobrote, ki sva si jo dala. Imava to in še toliko več. Bila je najlepša noč v najinem življenju," je še zapisala, "tisti, ki pravijo, da potrebuješ le ljubezen, imajo prav. Hvaležna sva, da je imava v izobilju, ob tem pa novo čudovito družino s petimi prekrasnimi otroki in življenje, ki se ga veseliva."

Foto: Profimedia

Jennifer Lopez je zdaj Jennifer Affleck

Največje presenečenje je sledilo na koncu njenega pisma oboževalcem. Podpisala ga je namreč z "gospa Jennifer Lynn Affleck" in s tem potrdila govorice, da je ob poroki prevzela priimek svojega novega moža. Ali bo tudi v šovbiznisu od zdaj znana kot Jennifer Affleck, ne pa Jennifer Lopez, za zdaj ni znano.

Oglejte si še: