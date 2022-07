Usodni "da" sta dahnila v Las Vegasu

Jennifer Lopez and Ben Affleck have obtained a marriage license in Nevada, according to Clark County records posted Sunday. https://t.co/aLhdEWC4Lz

Zaročila sta se leta 2002, nato sta se razšla in 17 let preživela narazen. Lani sta znova obudila svojo ljubezen.

Par je 16. julija prejel zakonsko dovoljenje v okrožju Clark v Nevadi.

Lopez in Affleck sta se prvič srečala na snemanju filma "Gigli" leta 2002. Kasneje istega leta sta postala par in se novembra 2002 tudi zaročila.

Jennifer Lopez is now legally Jennifer Affleck after marrying and taking the last name of Ben Affleck. pic.twitter.com/NsURCXk8bw