Jennifer Lopez je s klofuto spravila soigralko v jok

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali premiero meseca. Gre za komično dramo z naslovom Zdaj ali nikoli (Second Act), v kateri v glavni vlogi poleg Vanesse Hudgens in Leah Remini nastopa tudi Jennifer Lopez. Na snemanju je Jennifer svoji soigralki Leah prisolila takšno "plesko", da so ji obraz zalile solze.

Leah Remini, ki je sicer dobra prijateljica Jennifer Lopez, je razkrila, da je v filmu nastopila, ker jo je prosila Jennifer, in to kar s SMS-sporočilom. "Napisala mi je samo, da vloge povsem predstavljajo naju in da me scenarij ne bo omejeval pri delu." Leah ji je takoj pritrdilno odgovorila, četudi scenarija sploh ni prebrala. Na filmskem platnu je nato nastopila v vlogi velike podpornice svoje prijateljice (lika, ki ga igra Jennifer Lopez).

Leah Remini in Jennifer Lopez v prizoru iz filma Foto: IMDb Leah je ob tem priznala, da je naposled na snemanju vse, kar je rekla Jennifer, tudi držalo. Lahko sta bili taki, kot sta, in nista bili omejeni s scenarijem. Vseeno pa je pri resnični uprizoritvi njunega prijateljstva priznala, da ni imela toliko potrpljenja kot Jennifer.

Leah je pojasnila: "Veliko prizorov je bilo improviziranih. Njena reakcija je bila smešna, saj se je vedno enako odzvala na moja dejanja – venomer je zavijala z očmi, ko sem se dotaknila njenih prsi ali pa ko sem se vedla nadležno. Mene pa je to, da sem do nje bila nadležna, vedno nasmejalo. Zato sem se tudi na snemanju želela vesti tako kot v resničnem življenju, saj bi bile potem njene reakcije na televizijskih zaslonih pristne."

Pred samim snemanjem sem Jennifer za spodbudo rekla: "Kdo je najboljši? V istem trenutku sem se odločila, da ji prisolim klofuto. Ona pa mi jo je hitro prisolila nazaj. Ta je bila tako močna, da sem se začela jokati. Od smeha!" Leah je nato pojasnila, da Jennifer te poteze od nje ni pričakovala, dodala pa je, da resničnega odnosa, ki ga imaš z nekom, enostavno ne moreš napisati v nek scenarij, saj ta ne more povzeti dejanskih lastnosti nekoga, ki jih ti dobro poznaš.

Premiero meseca z naslovom Zdaj ali nikoli (Second Act), v kateri bosta nastopili Jennifer Lopez in Leah Remini, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45!

