Rumena majica z dobrodelne dražbe je šla v roke ... #video

Ves minuli teden so se gledalci lahko na dobrodelni dražbi, katere izkupiček bo namenjen prizadetim v poplavah v Sloveniji, potegovali tudi za rumeno majico z Dirke po Franciji s podpisom letošnjega zmagovalca Jonasa Vingegaarda. In kdo je njen novi lastnik?

Dobrodelna akcija, ki jo je za žrtve poplav organiziral Planet TV v sodelovanju s Slovensko Karitas, je zaključena. Skupaj z SMS-sporočili gledalcev, donacijami, dobrodelnim Milijonarjem in dražbo rumene majice se je nabralo kar 70.092 evrov. Planet TV se vsem, ki so prispevali h končnemu znesku, toplo zahvaljuje.

Foto: Planet TV

Kot rečeno, je bil del končnega zneska tudi denar, zbran preko dražbe rumene majice z Dirke po Franciji s podpisom letošnjega zmagovalca Jonasa Vingegaarda. Najvišjo ponudbo je dalo podjetje Abelium, majico pa je v imenu podjetja prevzel Tilen Šarlah, ki je tudi sam navdušen kolesar in je med drugim nastopil tudi na letošnji izvedbi amaterske kolesarske dirke L'Etape Slovenija by Le Tour de France.

V družbi Abelium so se za sodelovanje na dobrodelni dražbi odločili, ker so po svoji najboljši moči želeli prispevati po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Tudi sicer v podjetju razumejo stiske ljudi in so že večkrat priskočili na pomoč ob različnih situacijah. Več v zgornjem videu.

