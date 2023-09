Toliko so znani obrazi zbrali v drugi oddaji Milijonarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi so znani obrazi v dobrodelnem Milijonarju za prizadete v poplavah zbrali kar 11 tisoč evrov. Tina Gaber in Saša Lendero sta se ustavili pri dvanajstem vprašanju in zbrali vsaka po pet tisoč evrov. Marko Miladinović je pravilno odgovoril na devet vprašanj, nato pa je odstopil, saj ni hotel tvegati padca na 300 evrov. Za dober namen je priigral tisoč evrov.

V drugi oddaji sta na vroči sedla še antropolog Dan Podjed in igralec Borut Veselko. Prvi je pravilno odgovoril na devet vprašanj in potem zaradi previdnosti, ker gre denar v dobrodelne namene, odstopil. Njegov dobitek je bil tisoč evrov.

Foto: Planet TV

Nato je svoje znanje za dober namen preizkusil še igralec Borut Veselko, ki je pravilno odgovoril na deset vprašanj, na enajsto, kjer tveganja za padec po denarni lestvici navzdol ni, pa je napačno odgovoril. Vseeno je za pomoč prizadetim v poplavah priigral 2.500 evrov.

Foto: Planet TV

Skupni znesek dveh oddaj Milijonarja za dobrodelne namene je 14.500 in se bo prištel sredstvom, zbranim prek klicnega centra, donacijam prek QR-kode in znesku, zbranim z SMS-sporočili gledalcev.

Kolikšen je skupni znesek dobrodelne akcije na Planet TV, bomo izvedeli v ponedeljkovi oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.