Kakšno presnečenje v oddaji: voditelja ostala odprtih ust #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Kolo sreče, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu, smo navajeni, da tekmovalce v kvizu čakajo nenavadna presenečenja in preobrati. Tokrat pa je ena od tekmovalk poskrbela, da sta voditelja Klemen Bučan in Nataša Naneva ostala odprtih ust.