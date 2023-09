Avdić poskrbel za smeh: Stari, ti si meni samo grde besede govoril! #video

"Rekel sem, da moram v prvi oddaji imeti najbolj znanega Slovenca. Nekoga, ki ga vsi poznamo, ki je legenda, ki je res dosegel nekaj, česar večina Slovencev ne bo. Ker Dončić ni mogel priti, smo poklicali pa Avdića," se je pošalil voditelj Klemen Bučan. Ta je nato povedal še, da se z Denisom poznata že kar nekaj časa in da sta bila tudi sodelavca, zato je bilo pričakovati, da bo prva oddaja v novi sezoni nadvse sproščena in predvsem polna smeha.

In res je bilo tako. Denis je bil nadvse zabaven tekmovalec, čeprav je bil nekoliko manj uspešen pri osvajanju nagrad v tem kvizu. Za to, da so se gledalci doma verjetno zvijali od smeha, sta Klemen in Denis poskrbela tudi med igro branje z ustnic.

Denisu na začetku igre ni šlo najbolje od rok. Čeprav je Klemen poskušal čim bolj razločno izgovoriti besedo klerikalizem, je Denis za njim ponovil "kreten sem" in tako nasmejal vse v studiu. V nadaljevanju je nato uganil nekaj besed, pri odločilni peti pa se je spet zataknilo. Klemen je hitel z izgovarjanjem besed, Denis je med ugibanjem izrekel tudi nekaj takih, ki niso najbolj primerne za družinsko oddajo.

"Stari, ti si meni same grde besede govoril," se je ob koncu igre pošalil Denis. Več v zgornjem videu.

Zabavna oddaja Kolo sreče bo na sporedu tudi nocoj, ko bo med tremi tekmovalci tudi priljubljeni pevec Rok Piletič iz glasbene zasedbe BQL.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.