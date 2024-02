Večerja za 5 se bo v prvem tednu potepala po Gorenjski

Tonka, 77 let, Vršič/Povlje

Tonka je priznana kuharica v gorskih kočah na Gorenjskem, pri čemer izstopa Tonkina koča na Vršiču. Poleg tega se lahko pohvali, da že 35 let pripravlja odlično domačo hrano v planinskih kočah. S ponosom pove, da ves ta čas uporablja isti recept za štruklje, ki jih pripravi kot odlično sladico. Navdušena je nad zelišči, čaji in divjo hrano, kar vključuje vse, kar raste v naravi, kot so trave, kurja črevca in razni poganjki. Iz teh sestavin spretno ustvarja čajne mešanice.

Tonka je po duši športnica. Do zdaj je odtekla kar 34 maratonov (42 kilometrov), pri čemer je zadnjega premagala v Atenah pred šestimi leti. V zadnjem času se bolj posveča trailom. Trenutno si prizadeva sanirati poškodbo, da bo lahko ponovno uživala v teku. Svojo strast do raziskovanja sveta izraža tudi skozi potovanja. Aprila se bo že osmič odpravila v Nepal.

Urban Magušar, 66 let, Radovljica

Urban je lončar, ki navdih za svoje ustvarjanje najde tudi v uživanju odlične hrane. Krasi ga izrazita duhovitost, ki jo kreativno izraža tudi skozi pisanje kratkih zgodb, objavljenih v njegovi knjigi Zabura.

V kuhinji mu bo pri ustvarjanju kulinaričnih mojstrovin pomagala živahna žena Oli, izjemna ženska in nekdanja vzgojiteljica, ki odseva izjemno srčnost, ki jo le redko srečamo. Oba sta tudi nadarjena glasbenika. Ona lahko zapoje v kar sedmih jezikih, Urban pa je priznan doktor na kitari. Njuna skupna strast je druženje z drugimi ljudmi.

Katica Mikelj, 56 let, Srednja vas v Bohinju

Katica je izkušena kuharica in predsednica Društva kmečkih žena in deklet Bohinj. Čez poletno sezono je aktivna v planinski koči na Uskovnici. Je prava strokovnjakinja za kulinarično dediščino v Bohinju. Raziskovanje tega področja se je začelo že v mladih letih, ko je sredi tretjega razreda osnovne šole prvič samostojno pekla piškote.

Ta izkušnja jo je navdušila za delo v gostinstvu – odločitev, ki je nikoli ni obžalovala. Svojo kariero je začela v uglednem hotelu na Bledu, nato preizkusila različna delovna mesta, vendar se je na koncu vrnila tja, kjer se je vse začelo. Danes predava mladim o osnovah kuharstva na šoli, kjer je nekoč sedela v šolskih klopeh. Delo z mladimi jo izjemno veseli, saj v njih vidi velik potencial, so zagnani, radovedni, delovni in z veseljem prisluhnejo njenemu znanju.

Savitri Sarič, 35 let, Golnik

Savitri je bolničarka negovalka iz Kranja, ki izstopa kot hiperaktivna, zabavna in zanesljiva oseba, ki jo nenehno navdihuje ljubezen do narave, živali in raziskovanja sveta s potovanji. Poleg svojega osnovnega poklica se strastno posveča tudi kristalom in okultnim vedam.

Savitri izstopa s sredozemskim stilom kuhanja, pri tem atmosfero vedno prilagodi glede na goste in dogodek. Njena kuharska preferenca vključuje najljubše jedi, kot so pica, solata, testenine in juhe, medtem ko se izogiba mesu, ribam, kumini, obdelani papriki in mleku. Zaradi manjše intolerance za laktozo in gluten sestavine izbira skrbno. V kuhinji se za nasvet rada obrne na svojo mamo, babico, fanta ali taščo.

Domen Lukan, 22 let, Škofja Loka

Domen s svojo energijo in strastjo do življenja očara vsakogar. Z avanturističnim duhom in nenehno željo po raziskovanju novih obzorij Domen prinaša svežino in izvirnost v vsako situacijo. Je izjemno aktiven na TikToku, kjer deli svoje zgodbe in trenutke, ki ne le zabavajo, temveč tudi vzpostavljajo močno vez s sledilci.

Z ambicijo preseči tradicionalne oblike zabave Domen stremi k temu, da bi ustvaril lastno televizijsko oddajo, s katero bi uresničil svoje sanje in obogatil življenja gledalcev. Njegova naravna sposobnost, da v običajne situacije vnese izrednost, ga postavlja v vlogo naravnega motivatorja in zabavljača, ki z lahkoto navdihuje in bogati vsakdan. Vendar pa za to karizmatično podobo tiči globlja zgodba, ki jo bomo razkrili v oddaji. Ne da bi preveč izdali, lahko namignemo, da v Domnovem življenju pomembno vlogo igra posebna oseba, ki mu stoji ob strani. Pripravite se na preobrat, kot ga v tej oddaji še nismo videli.

