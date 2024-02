Predstavljamo vam ženine v novi sezoni Poroke na prvi pogled #foto

Matic Korošec, 35 let, Ljubljana

Foto: Planet TV

Matic dela kot medicinski tehnik v UKC Ljubljana. Ima tudi licenco za osebnega trenerja. V preteklosti je imel tri resne zveze, zadnji dve leti pa je samski. "Moški od ženske potrebuje spoštovanje," je njegovo prepričanje. Drži se vrednot, ki izhajajo iz športa: disciplina, organizacija in ne preveč spontanosti. Zelo si želi, da bi kmalu postal očka.

Marko Milosavljević, 29 let, Bled

Foto: Planet TV

Marko je vodja restavracije na Bledu. V Sloveniji živi pet let, sicer prihaja pa iz Srbije. Pred tem je dve leti živel na Cipru, kjer je delal kot kuhar v mehiški restavraciji. Živel je tudi v Švici. Rad ima vse, kar je povezano z motošportom. Njegova najdaljša zveza je trajala pet let. Želi si družine z najmanj tremi otroki.

Kristijan Bogar, 37 let, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Foto: Planet TV

Kristijan prihaja iz Koroške. Že 18 let je redno zaposlen v istem podjetju. Njegova najdaljša zveza je bila deset let, ima dva otroka dvojčka, ki ju obožuje. Tudi sam ima brata dvojčka in še dve sestri. Veliko svojega prostega časa preživi v fitnesu. Všeč so mu aktivne ženske, ki se rade ukvarjajo s športom in zdravo živijo. Je romantičen, rad preseneti in je najbolj srečen, ko koga osreči.

Rudi Mlakar, 37 let, Maribor

Foto: Planet TV

Rudi je bil rojen v Kopru, zdaj pa živi v Mariboru. Po poklicu je varilec, veliko pa dela tudi kot prostovoljec. Prosti čas najraje preživi v fitnesu. Njegova zadnja zveza je trajala 13 let, od tega je bil sedem let poročen. V zvezi sta mu najpomembnejša sklepanje kompromisov in komunikacija. Seks je zanj potreba, ljubljenje pa znak ljubezni.

Andrej Štelcer, 47 let, Maribor

Foto: Planet TV

Andrej dela v podjetju, v katerem se ukvarjajo s predelavo kovin. Bil je tudi vodja gradbenega podjetja in takrat je veliko potoval. Rad vozi štirikolesnik, kuha in pleše. Njegova najdaljša zveza je trajala sedem let, a nikoli ni bil poročen in nima otrok. Po naravi je iskren in neposreden. Ženski lahko ponudi vso svojo ljubezen, pozornost in spoštovanje.

Miha Plasaj, 54 let, Ponikva

Foto: Planet TV

Miha prihaja iz Ponikve. Tam si je tudi zgradil hišo, v kateri trenutno živi sam. Nima otrok in nikoli ni bil poročen. Zase pravi, da je zvest, empatičen in čuječ moški, ki verjame v energije. Raje opazuje naravo, kot gleda v telefon. V prostem času obiskuje fitnes, zelo rad pleše in občasno dela tudi kot DJ. Imel je nekaj daljših zvez, a prizna, da ima z ženskami slabe izkušnje. Boji se osamljenosti, zato bi rad spoznal žensko, s katero bi zgradil iskren odnos.

