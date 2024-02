Spoznajte neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled #foto

Sara Aras, 30 let, Borovnica

Foto: Planet TV

Sara je po izobrazbi inženirka kemijske tehnologije in ženska mnogih talentov. Rada vozi motor, slika, poje in se druži s prijatelji. Blizu so ji športi, še posebej vodni, zato obožuje morje, kjer rada plava in se potaplja. Odraščala je z mamo, z očetom pa nima stikov. Svojih otrok ne bi imela, je pa ne bi motili partnerjevi.

Jerneja Ropas, 31 let, Vransko

Foto: Planet TV

Jerneja je diplomirana ekonomistka, trenutno pa dela v trgovini. Njeni hobiji so fitnes, vodene vadbe, hoja v hribe, tek, branje knjig, rolanje, druženje s prijatelji in družino, adrenalinski podvigi, vrtičkanje, družbena omrežja, zdrava prehrana in osebna rast. Prihaja iz velike povezane družine, zato bi si tudi sama želela svojih otrok ob predpostavki, da spozna pravega partnerja. Verjame pa, da je življenje lahko lepo tudi brez njih. Pri partnerstvu so ji najpomembnejši komunikacija, sprejemanje kompromisov in da se oba trudita za uspešno zvezo.

Olga Zupan, 51 let, Zgornje Poljčane

Foto: Planet TV

Olga je odraščala v Rusiji, potem pa se je pri svojih dvajsetih poročila s Slovencem in si ustvarila družino. Ima dva otroka. Po izobrazbi je diplomirana filologinja srbohrvaščine in književnosti. Je zelo aktivna ženska z veliko hobiji. Štirinajst let je trenirala umetnostno drsanje, zdaj pa rola, smuča in hodi v hribe. Zanimajo jo tudi ples, glasba, knjige in joga. Želi si nekoga, ki ima dovolj energije in je aktiven na različnih področjih.

Irena Martinjak, 48 let, Tržič

Foto: Planet TV

Irena dela kot bolničarka negovalka. Njeni hobiji so ples, hoja v naravi, fotomodeling, obiskovanje gledališč, potovanja in branje. Bila je že poročena, in sicer kar 20 let. Ima tri otroke in tudi že dva vnuka. Pravi, da si zasluži biti srečna, vesela in zadovoljna sama s sabo. Prepričana je, da je samska, ker ima visoke zahteve.

Marjetka Voglar, 42 let, Velenje

Foto: Planet TV

Marjetka je po izobrazbi strojni tehnik, dela pa kot kontrolorka kakovosti. V prostem času rada pleše, kolesari, teče, občasno se povzpne na kakšen hrib, kuha ter se druži s prijatelji in družino. V zvezi je bila 14 let, kasneje pa v nekaj krajših. Raje ima mlajše moške, ker so bolj zabavni in imajo več energije, vseeno pa pravi, da znajo biti v zvezah včasih neresni. Je odprta in prilagodljiva. Tudi od partnerja pričakuje, da jo bo sprejel takšno, kot je – energično in nasmejano.

Katja Steblovnik, 36 let, Brezovica

Foto: Planet TV

Katja je po poklicu notranja oblikovalka. Njeni hobiji so fitnes, sprehodi, joga, branje knjig in potovanja. Zase pravi, da je trmasta in zahtevna. Rada ima, da je vse načrtovano in urejeno. Motijo jo leni ljudje, saj je sama zelo disciplinirana in organizirana. Prizna, da ima raje mlajše moške, saj se z njimi bolje razume. Do zdaj je bila v dveh zvezah, njena najdaljša pa je trajala dve leti. Želi se zaljubiti v moškega, s katerim bosta ustvarila družino ter zgradila ljubeč in spoštljiv odnos.

Šov Poroka na prvi pogled na Planet prihaja v ponedeljek, 4. marca.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.