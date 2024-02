Nova sezona Poroke na prvi pogled z novima strokovnjakinjama

Že kmalu se s tretjo sezono na Planet vrača priljubljeni ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled, v katerem bomo tudi tokrat spremljali šest Slovenk in šest Slovencev na poti iskanja prave ljubezni. Pri tem jim bodo morebitne ovire pomagali premagovati trije strokovnjaki za partnerske odnose. Psihologa Timoteja Strnada gledalci že poznajo iz prvih dveh sezon, ekipi strokovnjakov pa se bosta v novi sezoni pridružili publicistka Sonja Javornik in partnerska terapevtka Špela Gornik.

Med strokovnjaki v tretji sezoni šova Poroka na prvi pogled bo tudi znana novinarka in poznavalka družabne scene Sonja Javornik, ki ji televizija ni tuja. "Pred časom sem na televiziji imela tedensko glasbeno oddajo, sicer pa sem že več kot tri desetletja prisotna na sceni kot novinarka, znana po tem, da si upam vprašati vse, kar se mi zdi zanimivo za javnost," nam pove v smehu.

Strokovnjaki v novi sezoni šova bodo Špela Gornik, Timotej Strnad in Sonja Javornik. Foto: Planet TV

Sonja je že med spremljanjem prejšnjih dveh sezon slovenske različice šova Poroka na prvi pogled dobila občutek, da bi tudi sama odlično opravila vlogo strokovnjakinje v šovu, saj jo področje partnerskih odnosov od nekdaj zanima. In želja se ji je nepričakovano izpolnila. "Lahko rečem, da sem se zaradi lastnega zanimanja o partnerskih odnosih res veliko naučila in ljudem okoli sebe rada pomagam, če me prosijo za nasvet. Tudi zato sem verjela, da bom znala pomagati udeležencem šova, ko se bodo v šovu znašli pred različnimi izzivi, ki jih prinaša partnersko življenje. Da ne omenjam, da je bila tudi moja poroka nekakšen eksperiment …" se zasmeje Sonja, ki je že 20 let srečno ločena, kot temu sama pravi.

V novi sezoni šova bo med strokovnjaki tudi partnerska terapevtka Špela Gornik, ki so jo gledalci Planeta že lahko spoznali tudi v zabavni kuharski oddaji Riba, raca, rak. Področje psihologije in partnerskih odnosov jo je zanimalo od nekdaj, univerzitetni študij sinologije pa ji je odprl vrata v svet humanistične psihologije, ki temelji na predpostavki, da je vsak človek edinstven.

"Po diplomi, v kateri sem raziskovala spolnost skozi prizmo kitajske medicine, sem v Angliji pridobila licenco za opravljanje seksološkega bodyworka in spolne terapije. Leta 2019 sem se odločila, da svoje znanje nadgradim še s študijem relacijske partnerske terapije," je povedala Špela, ki bo udeležence ljubezenskega eksperimenta spodbujala h konkretnemu utelešenju najglobljih človeških vrednot.

Kaj napovedujeta za novo sezono Poroke na prvi pogled, ki na Planetu prihaja kmalu?

"Zame je ta sezona seveda najboljša, saj v prejšnjih nisem sodelovala (smeh, op. p.). So pa tudi vsi člani številčne ekipe, ki so sodelovali že v prejšnjih sezonah, komentirali, da bo nova sezona še bolj zanimiva, dinamična, polna iskrenih čustev, dramatičnih preobratov. Na zadnji ceremoniji nas je večina jokala, tako ganljivo je bilo … Zato naj gledalci kar pripravijo robčke," nam je o novi sezoni razkrila Sonja Javornik.

Sonja Javornik in Špela Gornik obljubljata nepozabno sezono. Foto: Planet TV

Tudi Špela Gornik zagotavlja, da bo nova sezona nadgradnja prejšnjih dveh in da jo lahko postavijo ob bok najboljšim oddajam iz te franšize. "Za tretjo sezono Poroke na prvi pogled predlagam gledalkam in gledalcem, da na kavč namestijo varnostne pasove, ker to bo kot vožnja z vlakcem smrti. Povedano po domače: premetavalo vas bo."

Slovenska različica šova Poroka na prvi pogled se z novo ekipo strokovnjakov in šestimi novimi pari na Planet vrača KMALU.

