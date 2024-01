Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova vprašanja, novi zanimivi tekmovalci in vedno odlični voditelj Jure Godler. Vse to nas čaka v novi sezoni kviza Milijonar, ki se na Planet vrača že v ponedeljek, 29. januarja, ob 19.50. Priljubljeni kviz bo na sporedu trikrat tedensko, spremljali ga boste od ponedeljka do srede.

Foto: Planet TV

Tudi v novi sezoni bodo na vroči stol poleg običajnih tekmovalcev sedli znani Slovenci, ki bodo dobitek, kot smo že navajeni, namenili v dobrodelne namene po njihovi izbiri.

Če bi se v novi sezoni tudi sami radi preizkusili v kvizu, v katerem vam petnajst pravilnih odgovorov na petnajst vprašanj prinese sto tisoč evrov, se lahko prijavite TUKAJ.

Legendarni kviz Milijonar se na Planet vrača v ponedeljek, 29. januarja, ob 19.50. Na sporedu bo od ponedeljka do srede. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.