To je država, ki privablja največ milijonarjev

Milijonarji množično pakirajo kovčke v upanju, da bodo v gospodarsko in politično nestabilnem okolju našli varnejše mesto za svoj denar. Švici, ZDA in Združenim arabskim emiratom še vedno uspeva privabiti del bogatih, vendar je Črna gora postala najhitreje rastoče središče milijonarjev na svetu. Po podatkih švicarskega podjetja Henley & Partners se je število milijonarjev, ki so prišli živet v državo, v zadnjem desetletju povečalo za kar 124 odstotkov, piše poslovna revija Fortune.

Med najbogatejšimi na svetu se dogaja zgodovinski premik oz. "velike migracije bogastva". Kot navaja Fortune, se namerava v letošnjem letu preseliti okoli 142 tisoč milijonarjev, ki v tujini iščejo večjo finančno stabilnost in boljše priložnosti za zaslužek.

Nekatere države posledično beležijo znatno rast števila milijonarjev znotraj svojih meja. Na vrhu seznama pa se je znašla Črna gora, kjer se je število milijonarjev v zadnjem desetletju povečalo za kar 124 odstotkov. Trenutno v državi živi 2.800 milijonarjev.

Pomembno vlogo pri privabljanju bogatašev je v preteklosti imel t. i. program naložbe za državljanstvo, znan tudi kot "zlati potni list", ko so tujcem omogočali, da pridobijo črnogorsko državljanstvo v zameno za določeno finančno naložbo v državi. Program se je zaključil z letom 2022, a Črna gora ostaja država s prijazno davčno politiko.

"Črna gora je zaradi nizkih davkov z enotno dohodnino in brez davka na dediščino ali darila zelo privlačna za shranjevanje premoženja. V kombinaciji z jadransko obalo, ponudbo luksuznih nepremičnin in privlačnim sredozemskim življenjskim slogom država postaja vse pogostejša izbira vlagateljev," je pojasnil Dominic Volek iz švicarksega podjetja Henley & Partners, kjer so zbrali podatke o številu milijonarjev v posameznih državah. Kot še ugotavlja, je Črna gora privlačna tudi zaradi bližine zahodne Evrope in fiskalne fleksibilnosti.

Poleg Črne gore rast milijonarjev v zadnjih desetih letih beležijo še Združeni arabski emirati, Malta in Poljska. Med prvimi desetimi državami z znatnim povečanjem milijonarjev so se znašle še ZDA, Kitajska, Kostarika, Indija, Latvija in Panama.

Milijonarji odhajajo

Na drugi strani pa se nekatere države soočajo z odhajanjem najbogatejših državljanov. Tako je recimo v Združenem kraljestvu, ki vodi po številu odhodov milijonarjev. Po podatkih revije Fortune je pričakovati, da bo Britansko otočje letos zapustilo 16.500 milijonarjev, ki predstavljajo približno 91,8 milijarde dolarjev premoženja. Ta upad je povezan s posledicami brexita, politično negotovostjo in nedavnimi spremembami davčnih pravil za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča.

"Kljub valu odhodov v tujino ostaja Združeno kraljestvo zaželena destinacija za premožne posameznike, zlasti za Američane, ki so razočarani nad sedanjo Trumpovo administracijo," je pojasnil izvršni direktor podjetja Henley & Partners Juerg Steffen. Njihovi podatki kažejo, da tudi druga večja evropska gospodarstva, kot so Francija, Španija in Nemčija, kažejo zaskrbljujoče znake migracij premoženja.