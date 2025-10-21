Košarkarska zveza Črne gore je potrdila, da bo trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović ponovno selektor reprezentance. Črnogorski strokovnjak je podpisal pogodbo do leta 2029, vendar zaradi tehničnih razlogov reprezentance ne bo mogel voditi do prihodnjega poletja. Do takrat bo selekcijo vodil Andrej Žakelj, ki bo izbrano vrsto vodil v prvih dveh kvalifikacijskih oknih za svetovno prvenstvo 2027.

Košarkarska zveza Črne gore je rešila vprašanje selektorja, to bo Zvezdan Mitrović, dosedanji trener Cedevite Olimpije, ki je Črno goro popeljal tudi na prvo svetovno prvenstvo leta 2019. "Mitrović bo podpisal pogodbo do leta 2029, vendar zaradi tehničnih razlogov ne bo mogel voditi reprezentance do prihodnjega poletja, zato bo to vlogo v prvih dveh kvalifikacijskih oknih za svetovno prvenstvo prevzel trener Budućnosti Andrej Žakelj. Slovenec je v Črni gori že dolgo, vodi Budućnost, pred tem je vodil SC Derbi, zelo dobro pozna razmere v črnogorski košarki, kot trener pa se je že izkazal z rezultati," so sporočili iz tamkajšnje zveze.

Mitrović bo na klopi naše reprezentance nasledil Boška Radovića, svojega pomočnika v prvem mandatu. Mitrović je svojo trenersko kariero začel leta 1992 na klopi Pikadilija, med letoma 2017 in 2019 pa je bil med drugim že selektor črnogorske reprezentance. Pred začetkom lanske sezone je svoje mesto našel pri Cedeviti Olimpiji, ki jo je popeljal do četrtfinala Eurocupa in krone državnega in pokalnega zmagovalca. V letošnjo sezono so Ljubljančani vstopili izjemno, saj so v Eurocupu še brez poraza, v ligi ABA pa so morali priznati premoč le Budućnosti.

Črna gora bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 igrala v skupini B, kjer jo novembra čakata tekmi proti Portugalski in Romuniji, konec februarja in v začetku marca pa še dve tekmi proti Grčiji. Letošnji EuroBasket je Črna gora sklenila na 20. mestu, potem ko je izpadla po skupinskem delu, v katerem je premagala le Švedsko, izgubila pa proti Nemčiji, Litvi, Finski in tudi Veliki Britaniji, kar je sodu izbilo dno.

