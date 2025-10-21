Dončićeva resnica pod žarometi: Hollywood čaka odgovore

Košarkarski svet se pripravlja na novo sezono lige NBA, toda za Luko Dončića ta začetek ne pomeni nič običajnega. Ni več govora le o čudežnem dečku ali o presežkih v statistiki. V ospredje stopa vprašanje, ki visi v zraku: ali lahko Dončić svojo briljantnost prelije tudi v vodstvene sposobnosti in ekipo pripelje do naslova prvaka? Vse, kar je delal to poletje – od izgube kilogramov do spremembe miselnosti v dresu slovenske reprezentance –, ni bilo naključno. Je korak v pravo smer. Za popolno zgodbo manjka še en ključni del: pravi "okvir". Ekipa, sistem, rezultat. In prav to bo v sezoni največji test v njegovi dosedanji karieri.

Luka Dončić vstopa že v osmo sezono lige NBA, a občutek je, kot da gledamo nov film. Presežnikov o njegovih individualnih predstavah je zmanjkalo. Sprva je bil čudežni deček, ki je ljubiteljem košarke vzbudil romantiko tega športa. Iz leta v leto se je od njega pričakovalo več. Stopanje proti naslovu prvaka lige NBA. Enkrat se je spogledoval z njim od blizu, vendar je bil leta 2024 prekratek proti Boston Celtics.

Šok v Dallasu ga je predramil

V zadnjih letih so se košarkarski privrženci in stroka v ZDA vse bolj obračali na njegovo podobo, kilograme … Če bi prihajal iz Bronxa, bi ga imeli praktično za boga onstran Atlantika, tako pa so se v zvezi z njim vrstile številne opazke.

Luka Dončić in LeBron James bosta vodji LA Lakers v novi sezoni. Foto: Guliverimage

Zagotovo so se ga dotaknile tudi besede vodilnih pri Dallas Mavericks, ki so se mu februarja letos šokantno odrekli. Videti je, da so mu s to potezo celo dvignili dodatne apetite. Poleti se je govorilo, da je izgubil 14 kilogramov. Preobrazba je bila opazna. O njej se je govorilo na dolgo in široko. In še vedno se, zlasti v ZDA.

Postati mora pravi glasovni vodja

Kar nekaj vprašanj pa se poraja ob začetku nove sezone, ki se bo za Los Angeles Lakers začela v noči na sredo proti Golden State Warriors. Bo izgubljenih 14 kilogramov res pomenilo nov začetek? Bo LeBron James dejansko prepustil oder mlajšemu Slovencu? Bo Luka postal igralec, ki zna počivati med igro, zaupati soigralcem in hkrati prevzeti odgovornost, ko je to najtežje? Letošnja sezona ne bo merilo statistike, čeprav je pričakovati, da bo še naprej briljiral, ampak značaja. Če bodo LA Lakers zmagovali, bo Dončić neizogibno v središču zgodbe o MVP naslovu – dobro je namreč znano, da so v zadnjih letih postajali najkoristnejši igralci ravno tisti, ki so imeli najboljše ekipne dosežke v rednem delu sezone. V nasprotnem primeru bo Hollywood pokazal svojo drugo, neusmiljeno plat.

Na letošnjem EuroBasketu smo se lahko prepričali, da je postal zrelejši. Da je prišel v leta, ko je pripravljen prevzeti tudi vokalno vodstveno vlogo. Definicija pravega kapetana je prav to, da zna voditi soigralce tako na parketu kakor tudi izven njega. In ne le z dobrimi predstavami na parketu.

Novinci so prišli. Pa je to že gradivo za naslov?

Košarkarski svet zato z zanimanjem pričakuje vstop v novo sezono. Kakšno nadgradnjo bo lahko Luka naredil, kaj drugačnega ponudil … Ekipa sama po sebi še ni videti takšna, ki bi prinesla šampionski prstan. Vsako leto na koncu pridemo do dejstva, da obramba prinaša naslove. V prvi peterki bosta morala narediti premik v tem segmentu košarkarske igre prav Dončić in Austin Reaves.

Luka Dončić je osredotočen na to, da naredi nov korak v karieri. Foto: Guliverimage

Novinca Deandre Ayton in Marcus Smart sta okrepila vrste, vendar globina na centrskem položaju še vedno ni takšna, ki bi bila lahko odločujoča. Nekateri so se obregnili ob pogledu na klop. Dobila je izboljšave, vendar niso prepričani v njen celoten potencial.

Čeprav gre za izjemnega košarkarja, lahko vprašaj zapišemo tudi pri LeBronu Jamesu. Zvezdnik lige NBA je še vedno odličen košarkar in to bo zagotovo kazal tudi na igrišču, a se zaradi številke 40, ki je ob njegovih letih, pojavlja skrb, kako bo telo zdržalo novo naporno sezono. V pripravah zaradi težav z išiasom denimo sploh ni igral in ga tudi ne bo na delu na premieri v novo sezono.

Manjka mu le še okvir

Ključno bo, da bo ekipa dobro vstopila v novo tekmovalno obdobje, na generalnemu direktorju Robu Pelinki pa je, da do konca prestopnega roka februarja prihodnje leto naredi kozmetične popravke, ki bi povečali vrednost delnice ekipe iz Los Angelesa v boju za naslov prvaka. Pred začetkom jih stroka uvršča na šesto mesto za aktualnimi prvaki iz Oklahome, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, New York Knicks in Houston Rockets.

In če zaključimo z Lukovega zornega kota, moramo še enkrat izpostaviti, da ima takšen pedigre, ki si ga košarkarji le želijo, manjka pa mu torej le še okvir, da se bo pohvalil z lovoriko, o kateri sanja vse od vstopa v ligo NBA.