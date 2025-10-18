Luka Dončić čaral in navdušil na generalki, Lakersi po veliki drami brez zmage #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA na domačem parketu izgubili proti Sacramentu (116:117). Luka Dončić se je izkazal z 31 točkami, devetimi asistencami in petimi skoki. Odigral je dobrih 32 minut in sredi zadnje četrtine ob ovacijah občinstva ob tesni prednosti Lakersov odšel na klop, njegovi soigralci pa so nato v napetem zaključku ostali brez zmage. Gostom je zmago 0,8 sekunde pred koncem srečanja s črte prostih metov zagotovil Isaac Hayes.

Los Angeles Lakers : Sacramento Kings 116:117 (34:36, 61:58, 90:86)

Učinek Luke Dončića: 31 točk (za tri 6/11, za dve 2/5, prosti meti 9/12), 5 sk., 9 as., 1 blok., 1 ukr. žoga, 3 izg. žogi v 32 minutah in 27 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 31, Hachimura 18 (trojke 4/5), Smart (trojke 2/8, 4 ukr. žoge) in Vincent (trojke 4/5) 14, Ayton 12 (9 sk.); Schröder 25 (met iz igre 10/17), Ellis 20 (trojke 6/9), LaVine 15 (met iz igre 4/11, 6 as.), Clifford 13 (7 as., 5 sk.), Eubanks (5 sk.), Jones in Šarić (trojke 2/5, 6 sk.) 10

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, za številne eden največjih kandidatov za prestižno priznanje MVP igralca sezone, se je predstavil še zadnjič pred začetkom nove sezone lige NBA. Bil je najboljši strelec srečanja, poskrbel za kopico atraktivnih potez in dokazal, da je v imenitni strelski formi, ki ga je spremljala že na letošnjem EuroBasketu.

Vrhunci dvoboja med LA Lakers in Sacramentom:

Za popoln večer je izostalo le tisto, po čemer 26-letni Ljubljančan najbolj hrepeni. To pa je zmaga. Še drugič v tem pripravljalnem obdobju je ostal brez nje, tako da je konec srečanja, katerega ni odigral do konca, saj ga je trener JJ Redick po veliki minutaži (odigral je 32 minut in 27 sekund) sredi zadnje četrtine poslal na klop in zaslužen počitek, dočakal s kislim nasmeškom na obrazu.

Začetno peterko Jezernikov so sestavljali Luka Dončić, Gene Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura in Leandre Ayton. Vincent je tako dobil prednost pred Marcusom Smartom, Jarredom Vanderbiltom in Jackom LaRavio. Pri gostih iz Sacramenta, ki jih vodi Doug Christie, so začeli dvoboj Nique Clifford, Isaac Jones, Drew Eubanks, Zach LaVine in Dennis Schröder.

Novinec Jezernikov Marcus Smart je prebil na parketu dobrih 23 minut. Dosegel je 14 točk in ukradel kar štiri žoge, za tri točke pa je metal 2/8. Foto: Reuters Dončić je dvoboj proti Sacramentu, svojevrstno generalko za uvodni dvoboj nove sezone lige NBA proti Golden Statu (ta bo v noči na sredo), začel z izgubljeno žogo, ko je skušal z visoko podajo zaposliti novopečenega prvega centra Lakersov Deandreja Aytona. To je naveza, od katere navijači Jezernikov pričakujejo veliko.

Ljubljenec občinstva v LA s prepoznavno številko 77 je zadel svojo prvo trojko na srečanju, Lakersi so vodili z 10:7, nato pa nanizali nekaj zgrešenih metov iz igre, tako da je Sacramento z delnim rezultatom 8:0 ušel na +5 (15:10). Jezerniki so vendarle hitro našli priključek. Ko je v enem izmed napadov najboljši strelec v vrstah Sacramenta Zach LaVine prodrl proti košu, a mu je nato Dončić blokiral met, sodniki pa so mu prisodili osebno napako, se je 26-letni Ljubljančan začudil. Zahteval je trenerski video izziv. JJ Redick mu je, čeprav je bil šele začetek srečanja, ustregel. Izkazalo se je, da je imel Dončić prav. Sodniki so spremenili odločitev in ocenili, da je brez prekrška blokiral LaVina.

Trojka Luke Dončića z velike oddaljenosti:

DEEP THREE FROM LUKA DONCIC pic.twitter.com/QF2gOZyAlH — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 18, 2025

To je slovenskemu virtuozu še utrdilo samozavest. V nadaljevanju srečanja je nanizal nekaj uspešnih prodorov pod koš, ujel ritem in že v prvi četrtini, kjer je na parketu prebil skoraj 11 minut, največ izmed vseh Jezernikov, dosegel 13 točk. Navdušil je s trojko, ki jo je zadel z velike oddaljenosti, kot tudi podajo "bodočemu" soigralcu v slovenski izbrani vrsti, Jaxsonu Haysu, ki mu je uspel atraktvni "alley-oop". Sacramento je vseeno odšel na prvi počitek s tesno prednostjo, obramba Jezernikov, s katero ni bil trener JJ Redick niti malo zadovoljen, kar je jasno izpostavil ob polčasu, je prejela kar 36 točk.

Kako je Luka Dončić atraktivno zaposlil Jaxsona Hayesa (alley-oop):

LUKA THROWS THE ALLEY OOP TO JAXSON HAYES pic.twitter.com/5evxd742wa — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 18, 2025

Hayes je zaznamoval začetek druge četrtine. Pobiral je žoge in zabijal v napadu, Marcus Smart, ki bi lahko dvignil raven obrambne igre pri Lakersih, je ukradel dve žogi zapored, sedem minut pred koncem druge četrtine pa se je Dončić vrnil v igro. Sledil je niz njegovih asistenc, s katerimi je razveselil Gena Vincenta, ki so mu podobno kot na srečanju z Dallasom odlično uspevali meti za tri točke, kot tudi Aytonu, ki je povzdignil učinkovitost v napadu.

Gabe Vincent je v prvem polčasu zadel vse štiri mete za tri točke:

GABE VINCENT ON FIRE pic.twitter.com/1i6cbJ87mN — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 18, 2025

Lakersi so povedli za +6 (55:49), tesno prednost pa ohranili do konca prvega dela. Vmes se je Dončiću pri vodstvu 57:52 povsem ponesrečil met za tri točke, kjer je zgrešil vse, a ga to ni potrlo. Marljivo je polnil statistiko v vseh rubrikah in bil s 16 točkami prvi strelec tekme. Zbral je tudi 7 asistenc in 4 skoke.

Hayes se ni več vrnil na parket, Reavesu ni stekel met

Dennis Schröder je povzročal velike težave Jezernikom. Foto: Reuters Jezerniki so v drugi polčas vstopili s slabo novico, saj Jaxson Hayes zaradi poškodbe zapestja ni več stopil na igrišče. Trener JJ Redick ni želel tvegati, saj se bo nova sezona lige NBA za njegove varovance začela že čez štiri dni.

Poleg Vincenta je pri trojkah blestel tudi Rui Hachimura. Tudi Japonec je zadel uvodne štiri mete za tri točke, ko pa je po značilnem "step-backu" zadel trojko še prvi strelec srečanja Luka Dončić, so Lakers prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (76:65). Ta pa se je hitro stopila, Sacramento jo je z delnim rezultatom 6:0 hitro prepolovil, a je slovenski superzvezdnik odgovoril v svojem slogu, z novo atraktivno trojko za 84:74. Gostje se na pripravljalni tekmi vseeno niso predali, znova so se približali Redickovim izbrancem, pri katerih ni met iz igre stekel zlasti Austinu Reavesu. Po treh četrtinah se je ob skromnem metu 2-14 podpisal le pod šest točk.

Dončić ob ovacijah na klop, nato je sledila drama

Sacramento je začutil svojo priložnost ter na krilih Dennisa Schröderja in rezervista Keona Ellisa znova ujel gostitelje (98:98). Takrat pa je sledil nov izjemen trenutek Dončića. Dosegel je še šesto trojko na tekmi, prebil mejo stotih točk Lakersov na tekmi (101:98) in se nato preselil na klop. Ker se je igrala pripravljalna tekma, na parketu pa je prebil že slabih 33 minut, mu je njegov trener Redick namenil počitek. Šest minut pred koncem se je tako Slovenec ob ovacijah občinstva v Crypto.com Arena preselil na klop in prelevil v navijača gostiteljev.

Zadnja trojka Luke Dončića na srečanju:

LUKA. STEPBACK. SPLASH.



He sizes up the defense for 21 PTS on NBA TV 🍿 pic.twitter.com/Vkxe6V7S66 — NBA (@NBA) October 18, 2025

Lakersi so vodili s 105:100, z zavzetostjo v obrambi je navduševal Smart, a se je prednost gostiteljev le topila. Na parketu je bilo vse več rezervistov, ki so postregli z dramatičnim zaključkom. Devin Carter je tako Sacramento dobro minute pred koncem popeljal v vodstvo s 114:113. Lakersi so skušali odgovoriti s trojko, a sta bila tako Nick Smith Jr. kot tudi Maxi Kleber nenatančna. Podobno pa je bilo tudi na drugi strani, kjer je Francoz Maxime Raynaud zgrešil oba prosta meta, a so nato njegovi soigralci le prišli do skoka v napadu, ga znova zaposlili, sam pa je po prodoru popeljal Kralje v vodstvo 116:113.

Keon Ellis, rezervist Sacramenta, je za tri točke metal izvrstno (6/9). Foto: Reuters

Do konca je bilo še deset sekund, nato pa je gledalce dvignil na noge Dalton Knecht. S trojko je izenačil na 116:116. Zadišalo je po podaljšku, gostje so poldrugo sekundo pred koncem krenili v zadnji napad, nato pa je Nick Smith Jr. nepravilno oviral pri metu Isaaca Jonsa. Ta je zadel prvi prosti met, drugega je zgrešil, Knecht pa je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago.

V noči na sredo gre zares

Luka Dončić med pokrivanjem Hrvata Daria Šarića, ki je prispeval 10 točk in 6 skokov. Foto: Reuters Kralji so tako po sklenili pripravljalno obdobje z zmago pri Jezernikih (117:116), Dončić pa je, čeprav je bil znova prvi strelec srečanja, ostal praznih rok. Na dvoboju, ki ni ponudil niti enega "dvojnega dvojčka", se je izkazal z 31 točkami in devetimi asistencami, v noči na sredo pa ga čaka težko pričakovani uvod v novo sezono, ko bodo v Crypto.com Arena gostovali Stephen Curry in druščina.

Do takrat navijači Lakersov upajo, da bo Austin Reaves, največje razočaranje generalke proti Sacramentu, pokazal več v napadu. Proti Kraljem je zgrešil vseh sedem metov za tri točke, skupen met iz igre pa je bil zgolj 3/15. Reaves je izmed igralcev Lakersov prebil največ časa na parketu (32 minut in 40 sekund), dvoboj pa končal z osmimi točkami, a tudi osmimi asistencami.

Na seznam strelcev so se pri Jezernikih vpisali skoraj vsi. Brez točke sta končala dvoboj je novinec Jake LaRavia, ki je proti nekdanjim soigralcem iz Sacramenta odigral 21 minut in zgrešil oba meta iz igre, ter "osmoljenec" srečanja Smith Jr, ki je v zadnji sekundi napravil usoden prekršek.

Luka Dončić po prihodu v dvorano:

Luka Dončić: Man of the people. pic.twitter.com/wS4ZOS7cHm — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 18, 2025

Luka Dončić in Deandre Ayton sta na današnji dan pred sedmimi leti debitirala v ligi NBA, Phoenix je premagal Dallas, Dončić je dosegel deset točk. V tej sezoni bosta prvič soigralca:

Luka čaka že skoraj šest mesecev

LeBron James naj bi bil odsoten z igrišč vsaj do sredine novembra. Foto: Guliverimage Dončić že nekaj časa čaka na "pravo" zmago z LA Lakers. Na tekmah, kjer ni bil le gledalec, ampak jih je tudi odigral, je nanizal že pet porazov. Tri v končnici prejšnje sezone proti Minnesoti, dve pa v aktualnem pripravljalnem obdobju. Najprej proti Phoenixu, zdaj pa še proti Sacramentu. Nazadnje je tako slast zmage na parketu okusil 23. aprila v play-offu na domači tekmi z Minnesoto.

Lakersi, ki bodo vsaj še mesec dni brez poškodovanega LeBrona Jamesa, so pripravljalno obdobje sklenili z razmerjem zmag in porazov 1-5. Sacramento, ki je pred gostovanjem v Los Angelesu izgubil vse tri pripravljalne tekme (0-3), je tako le dočakal prvo zmago. Te so se zelo razveselili, saj je prva zmaga Kraljev v zadnjih dveh pripravljalnih obdobjih, ki so pred tem nanizali kar devet porazov.

Kralji so nastopili brez Domantasa Sabonisa (lažja poškodba stegenske mišice), DeMara DeRozana (dimlje), Keegana Murrayja (palec) in Malika Monka (bolezen), počival pa je tudi veteran Russell Westbrook, ki je nedavno sklenil dogovor s Kralji.

Luka Dončić se je prvič po vrnitvi v ZDA meril proti najboljšemu igralcu letošnjega EuroBasketa Dennisu Schröderju. Oba sta bila prva strelca svojih ekip, zmage pa se je znova veselil Nemec. Foto: Guliverimage

Obrambi Lakersov je povzročal največ težav Nemec Dennis Schröder, najboljši igralec letošnjega evropskega prvenstva, kjer je pomagal izbrani vrsti do evropskega naslova, v četrtfinalu pa po hudem boju premagal Slovenijo, pri kateri je izstopal in navduševal prvi strelec tekmovanja Luka Dončić.

Ljubitelji košarke tako odštevajo dneve do začetka nove sezone lige NBA, v kateri bodo prvič branili naslov Oklahoma City Thunder.

