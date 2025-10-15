Luka Dončić eksplodiral že na premieri – s kozmetično napako

Luka Dončić je navdušil na prvi pripravljalni tekmi v dresu Los Angeles Lakers. V Phoenixu je slovenski košarkarski zvezdnik ob svojem krstnem nastopu za Jezernike v letošnjem pripravljalnem obdobju v 22 minutah dosegel 25 točk, a so Lakers na koncu izgubili proti Phoenix Suns s 104:113. Dončić, ki je poleti blestel kot najboljši strelec EuroBasketa, je zadnjo četrtino in polovico tretje presedel na klopi. Za Lakers je prvič zaigral tudi Marcus Smart, ki se ni izkazal, medtem ko je LeBron James zaradi poškodbe še vedno na stranskem tiru.

Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 113:104 (22:29, 56:66, 89:83) - 4. minute do konca tekme Butler 35, Goodwin 24, Maluach 17; Luka Dončić 25 (met za 3 4/8, za 2 3/7, prosti meti 7/9), 7 sk., 4 as., 5 izg. žog v 22 min (igral je le do sredine tretje četrtine), Reaves 25, Ayton 10, 13 sk.,

V Phoenixu je Luka Dončić dočakal prvi nastop v dresu Los Angeles Lakers. Prve točke je dosegel že v uvodnih minutah tekme, ko je po zadetem metu ob prekršku Khamana Maluacha zadel še prosti met in s tem prišel do prvih treh točk za Lakers.

V nadaljevanju prve četrtine je zadel še svojo prvo trojko, s katero so Jezerniki povedli s 23:14. V drugi četrtini so se gostitelji približali na 35:36, a sta Austin Reaves in Dončić hitro odgovorila in z dvema novima trojkama znova povišala prednost na 48:37. Dončić je v 21. minuti zadel še eno trojko za vodstvo 61:49 in v tem času prispeval osem zaporednih točk za vodstvo Lakers s 66:51.

Vhunci Dončićeve igre

Ob polčasu so Lakers vodili s 66:56, Dončić pa je imel v statistiki 22 točk (met 6/10), šest skokov, tri asistence, pet izgubljenih žog in +13 v plus/minus učinku.

Sredi tretje četrtine je zapustil parket, Lakers pa so začeli izgubljati nadzor

V tretji četrtini je odigral še približno polovico časa, nato pa mu je trener JJ Redick namenil počitek in ga do konca tekme ni več vrnil v igro. Takrat so Lakers vodili s 74:66. Dončić je tako skupno prebil na parketu le 22 minut in v tem času dosegel kar 25 točk. Po njegovem odhodu z igrišča so domačini prevzeli pobudo, tretjo četrtino dobili s 33:17 in se v zadnji del tekme podali s prednostjo pri rezultatu 89:83.

Vrhunci tekme med Phoenix Suns in LA Lakers

V zadnji četrtini, v kateri so veliko priložnosti dobili košarkarji, ki sicer niso v prvem planu, so domačini zadržali prednost in slavili zmago s 113:104. Jared Butler je blestel prav v zaključku tekme, ko je z nekaj zaporednimi koši dokončno odločil zmagovalca ter bil s 35 točkami tudi najboljši strelec dvoboja.

Foto: Reuters

Pri Lakers je bil poleg Dončića razpoložen še Reaves s 25 točkami, novinec v dresu LA Lakers Deandre Ayton pa je dodal 10 točk in 13 skokov - slednji tako kot Dončić v zadnji četrtini ni igral. Zaigral je tudi novinec Marcus Smart, vendar je njegova statistika v 20 minutah igre ostala prazna - niti enkrat ni vrgel na koš, vknjižil je zgolj eno asistenco.

Naslednjo tekmo bodo Jezerniki odigrali že v noči na četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili nekdanje Dončićevo moštvo Dallas Mavericks, medtem ko jih zadnji pripravljalni obračun čaka v noči na soboto proti Sacramento Kings, prav tako doma. Do zdaj so Lakers odigrali štiri pripravljalne tekme in premagali le Golden State Warriors, ki bodo tudi njihov prvi nasprotnik v novi sezoni, ta pa se bo začela 22. oktobra po slovenskem času.