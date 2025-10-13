Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
5.51

56 minut

Thermometer Blue 0,23

Golden State Warriors Liga NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić

Pripravljalna tekma

Nove skrbi za Los Angeles Lakers: zmaga, a težave Reavesa

Š. L.

Luka Dončić je srečanje spremljal s klopi. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je srečanje spremljal s klopi.

Foto: Guliverimage

Košarkarji Los Angeles Lakers so na svoji tretji pripravljalni tekmi na novo sezono zabeležili prvo zmago. Jezerniki so s 126:116 ugnali Golden State Warriors. Pri Lakersih pričakovano na parket tudi tokrat ni stopil Luka Dončić, za katerega je trener J.J. Redick napovedal, da bo zaigral na dveh od zadnjih štirih tekem. Nekaj skrbi je med navijači Lakersov povzročila poškodba Austina Reavesa v tretji četrtini. Zaradi poškodbe že tako ni igral tudi LeBron James, glavnih zvezdnikov pa ni bilo niti pri Warriorsih, med drugim sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.

Čeprav so imeli nekateri navijače Luke Dončića v nedeljo majhno upanje, da bi slovenski as v noči na ponedeljek vendarle prvič pred sezono zaigral na pripravljalni tekmi, pa je bilo že pred srečanjem jasno, da bo na njegov "debi" potrebno še malce počakati, saj je trener Los Angeles Lakers J. J. Redick že na srečanju s sedmo silo pred srečanjem povedal, da Dončić, pa tudi Marcus Smart ob že tako poškodovanem LeBronu Jamesu, ki v predsezoni ne bo zaigral, ne bosta nastopila na obračunu z Golden State Warriors.

Slovenski kapetan je sicer pred srečanjem opravil ogrevanje, skupaj s pomočniki glavnega trenerja je preizkusil nekaj zamisli v igri 3 na 3, nato pa s klopi spremljal predstavo svojih soigralcev, ki so ugnali Golden State Warriors. Nekaj skrbi v zasedbi Lakersov povzroča poškodba Austina Reavesa, ki je bil z 21 točkami v 22 minutah na parketu prvi strelec svoje zasedbe, pri čemer je zadel 70 odstotkov poskusov iz igre.

Reaves je nato v trku z Brandinom Podziemskim v obrambi prejel udarec v desno koleno in gleženj. Lakersi so hitro zahtevali odmor, k Reavesu pa se je na klopi obrnil tudi Dončić, ki mu je jasno nakazal, da je njegov večer končan, Reaves pa se je s tem strinjal in nato z ledom na nogi spremljal nadaljevanje obračuna, ki so ga njegovi soigralci sklenili z zmago s 126:116. Lakers so na obračunu z Warriors, ki niso vodili niti enkrat na srečanju, vodili z največ 21 točkami naskoka, dobili so skok (49:41) in imeli skoraj 54-odstotni izkupiček meta iz igre. 

Austin Reaves je bil najboljši strelec Lakersov. | Foto: Guliverimage

Poleg Reavesa sta bila pri Lakersih strelsko najbolj uspešna še Rui Hachimura in Dalton Knecht s po 16 točkami, Deandre Ayton je ob osmih skokih dodal še 14 točk. Za goste je Podziemski dosegel 23 točk in osem asistenc, Trayce Jackson-Davis jih je dodal 14 in sedem skokov.

Do konca pripravljalnega obdobja bodo Lakers odigrali še tri tekme, prvo v noči na sredo s Phoenixom (4.00), nato pa še z Dallas Mavericks in Sacramento Kings. Kot že omenjeno, naj bi na dveh od teh tekem igral tudi Dončić.

