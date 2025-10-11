Luka Dončić ni samo eden najboljših košarkarjev sveta, ampak tudi zelo rad obdari svoje kolege iz ekipe. Tokrat je vsakemu posebej podaril nove športne copate.

Luka Dončić in ekipa se vneto pripravljajo na novo sezono v ligi NBA. Na treningu je Ljubljančan presenetil svoje kolege, potem ko je vsakemu posebej podaril športne copate Jordan Luka 4. Dončić je v preteklosti že v Dallasuz darili večkrat presenetil svoje košarkarske kolege, vidno hvaležni pa smo mu bili tudi v Los Angelesu.

James jim na začetku ne bo mogel pomagati

LA Lakers bodo prvo tekmo sezone odigrali 22. oktobra proti Golden State Warriors, s katerimi se bodo pomerili v sklopu priprav tudi v noči na ponedeljek. Glede na diagnozo je težko pričakovati, da bi bil zvezdnik lige NBA pripravljen za vstop v novo tekmovalno obdobje.

Žal pa ne bodo mogli računati na njihovega zvezdnika LeBrona Jamesa. Ta bo zaradi težav z išiasom počival vsaj od tri do štiri tedne, kar pomeni, da bo moral izpustiti začetek nove sezone.

