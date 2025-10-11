Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
B. B.

11. 10. 2025,
Novi športni copati

Luka Dončić je z darili presenetil svoje soigralce #video

B. B.

Luka Dončić je presenetil svoje kolege. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je presenetil svoje kolege.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić ni samo eden najboljših košarkarjev sveta, ampak tudi zelo rad obdari svoje kolege iz ekipe. Tokrat je vsakemu posebej podaril nove športne copate.

Luka Dončić in ekipa se vneto pripravljajo na novo sezono v ligi NBA. Na treningu je Ljubljančan presenetil svoje kolege, potem ko je vsakemu posebej podaril športne copate Jordan Luka 4. Dončić je v preteklosti že v Dallasuz darili večkrat presenetil svoje košarkarske kolege, vidno hvaležni pa smo mu bili tudi v Los Angelesu.

James jim na začetku ne bo mogel pomagati

LA Lakers bodo prvo tekmo sezone odigrali 22. oktobra proti Golden State Warriors, s katerimi se bodo pomerili v sklopu priprav tudi v noči na ponedeljek. Glede na diagnozo je težko pričakovati, da bi bil zvezdnik lige NBA pripravljen za vstop v novo tekmovalno obdobje.

Žal pa ne bodo mogli računati na njihovega zvezdnika LeBrona Jamesa. Ta bo zaradi težav z išiasom počival vsaj od tri do štiri tedne, kar pomeni, da bo moral izpustiti začetek nove sezone.

Preberite še:

LeBron James
Sportal Navijač z bizarno tožbo nad LeBrona Jamesa
LeBron James
Sportal Udarec za LeBrona Jamesa in LA Lakerse: bolečine so prehude
Luka Dončić thumb
Sportal Dončić in pekoče perutničke: "V pi... mater. Oprosti! To pomeni dobro jutro."
NBA draft Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
