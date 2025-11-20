Z uradno odobreno prodajo večinskega deleža v ekipi Los Angeles Lakers poslovnežu Marku Walterju, ki je bil sicer od leta 1979 v večinski lasti družine Buss, so se znotraj kluba zgodile tudi prve spremembe. Z reorganizacijo oddelka za košarkarske operacije sta se od kluba po dolgih letih poslovila Joey in Jesse Buss pa tudi večina ekipe skavtov v klubu, poroča Shams Charania iz ESPN.

Joey in Jesse Buss sta imela v zadnjem desetletju med drugim ključni vlogi skavtov pri Lakersih in sta pomagala najti igralce, kot so Austin Reaves, Kyle Kuzma, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. in Max Christie. Jesse Buss je bil sicer direktor ekipe skavtov, Joey Buss pa predsednik South Bay Lakers, podružnice ekipe v ligi G. Kljub slovesu od kluba bosta oba ohranila svoja manjšinska deleža v klubu, njuna bolj znana starejša sestra Jeanie Buss pa naj bi sicer v bližnji prihodnosti še naprej opravljala funkcijo glavne guvernerke ekipe.

"Izjemna čast nam je bila biti del te organizacije zadnjih 20 sezon. Hvala Laker naciji, ker je naša družina na vsakem koraku čutila vašo podporo. Želimo si, da bi se lahko stvari drugače razpletle glede načina, kako se je naš čas z ekipo končal. V takšnih trenutkih si želimo, da bi lahko vprašali našega očeta, kaj si misli o vsem skupaj," sta ob tem povedala brata in s svojo izjavo dvignila precej prahu. Kot še poročajo številni ameriški mediji, je dogajanje še toliko bolj presenetljivo, saj je bilo tudi ob prodaji kluba rečeno, da bosta oba ostala del kluba, a je saga dobila drugačen epilog.

Breaking: Lakers have removed Joey and Jesse Buss from their respective front office positions in a basketball operations reorganization, per @ShamsCharania



The Buss brothers were part of the franchise for the last 20 seasons pic.twitter.com/AEcGHfzdDS — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2025

41-letni Joey in 37-letni Jesse sta se tako pri Lakersih ukvarjala z različnimi vlogami. Franšizo je leta 1979 kupil njun oče, pokojni Jerry Buss, in je bila po njegovi smrti leta 2013 prenesena na otroke.

Družina Buss se je junija strinjala, da bo svoj kontrolni delež v ekipi prodala Marku Walterju, lastniku Los Angeles Dodgersov ter izvršnemu direktorju in predsedniku TWG Global, po ceni deset milijard dolarjev (8,65 milijarde evrov).

Preberite še: