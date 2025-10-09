Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Udarec za LeBrona Jamesa in LA Lakers: bolečine so prehude

LeBron James bo morda moral izpustiti začetek sezone.

LeBron James bo morda moral izpustiti začetek sezone.

Foto: Guliverimage

Los Angeles Lakers so tik pred začetkom nove sezone lige NBA prejeli slabo novico. Njihov zvezdnik LeBron James bo zaradi težav z išiasom moral počivati vsaj tri do štiri tedne, kar pomeni, da bo moral izpustiti začetek nove sezone.

LeBron James, ki bo decembra dopolnil 41 let, še ni sodeloval na nobenem treningu letošnjega pripravnega obdboja Lakersov. Po besedah trenerja JJ Redicka gre za vnetje živca, kar povzroča bolečine vse po nogi navzdol in je to značilno za išias.

James je že izpustil prvi dve pripravljalni tekmi, zaradi zdravstvenih težav pa ga ne bo moč videti na delu niti na preostalih štirih. Redick je dejal, da se legenda košarke nahaja "na svojem lastnem časovnem načrtu okrevanja" in da bo klub pri tem ravnal izjemno previdno.

Kaj pomeni izpad LeBrona za začetek sezone?

Če se bo obdobje odsotnosti res podaljšalo na tri oziroma štiri tedne, bo James izpustil začetek rednega dela sezone, kar bi lahko vplivalo na uigranost ekipe. Lakersi se zanašajo na Jamesovo vodenje ekipe, saj je kljub svojim letom ob Luki Dončiću še vedno osrednja sila v napadu.

LA Lakers bodo odigrali prvo tekmo sezone 22. oktobra proti Golden State Warriors, proti katerim se bodo pomerili v sklopu priprav tudi v noči na ponedeljek. Glede na diagnozo pa je težko pričakovati, da bo zvezdnik lige NBA nared za vstop v novo tekmovalno obdobje.

